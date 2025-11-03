Semua Pemain Ingin Gabung Persib Bandung, Pemain Timnas Indonesia Joey Pelupessy Merapat?

PENGAMAT sepakbola Tanah Air Akmal Marhali mengatakan semua pemain ingin gabung Persib Bandung. Ia menilai Persib Bandung sebagai tim stabil yang kuat secara finansial maupun prestasi di lapangan.

Kondisi itu yang menjadi daya tarik bagi Persib Bandung di hadapan pemain-pemain Indonesia yang eksis di Tanah Air maupun luar negeri. Akmal Marhali tak heran jika gelandang Timnas Indonesia yang bermain untuk klub Liga 2 Belgia Lommel SK, Joey Pelupessy, gabung Persib Bandung di bursa transfer musim dingin 2026.

Joey Pelupessy dikabarkan masuk radar Persib Bandung. (Foto: Instagram/@lommelskofficial)

“Menurut saya kalau Joey Pelupessy berniat main di Persib Bandung, itu bukan hal luar biasa. Karena semua pemain ingin main di Persib Bandung,” kata Akmal Marhali di program Morning Zone yang tayang di YouTube Official Okezone, Senin (3/11/2025).

“Joey Pelupessy secara usia sudah 32 tahun, hampir mirip dengan Thom Haye. Secara fisik sudah tidak menunjukan performa terbaik di Eropa, mungkin pilihannya kembali ke tanah leluhurnya,” lanjut Joey Pelupessy.

1. Persib Bandung Diuntungkan dari Rumor Pemain

Akmal Marhali menilai Persib Bandung mendapatkan “promo” gratis dari rumor kehadiran sejumlah pemain diaspora. Selain Joey Pelupessy, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juga dikait-kaitkan dengan penyerang Oxford United Ole Romeny.

“Rumornya bahkan bukan cuma Joey Pelupessy. Saya juga baca rumornya bahkan Ole Romeny juga akan ke Persib Bandung. Tapi, ini masih sebatas rumor. Jika nantinya pemain-pemain ini tidak jadi ke Persib, tapi secara bisnis menguntungkan Persib,” kata Akmal Marhali.