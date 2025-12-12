Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |16:02 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025 Malam Ini, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-22 siap mempermalukan Myanmar U-22 di SEA Games 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Myanmar U-22 di SEA Games 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-22 akan menghadapi Myanmar U-22 di laga pamungkas Grup C SEA Games 2025 yang dilangsungkan di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) pukul 18.00 WIB.

Pertandingan ini penting bagi kedua tim karena akan menentukan lolos atau tidaknya mereka ke semifinal SEA Games 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U-22 dinyatakan lolos ke semifinal SEA Games 2025 jika menang selisih tiga gol atas Myanmar.

Sementara Myanmar, akan lolos ke semifinal jika menang selisih empat gol atas Timnas Indonesia. Jadi, ada salah satu dari Timnas Indonesia U-22 dan Myanmar U-22 yang lolos semifinal SEA Games 2025?

1. Timnas Malaysia U-22 Harap-Harap Cemas

Timnas Vietnam U-22 vs Timnas Malaysia U-22 (Foto: Instagram/@famalaysia)

Timnas Malaysia U-22 juga dalam posisi harap-harap cemas. Kekalahan 0-2 dari Vietnam U-22 membuat lolos atau tidaknya Timnas Malaysia U-22 ditentukan hasil akhir laga Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22.

Jika Timnas Indonesia U-22 gagal menang selisih tiga gol melawan Myanmar U-22, Malaysia U-22 akan lolos ke semifinal SEA Games 2025 lewat jalur runner-up terbaik. Pelatih Timnas Malaysia U-22 Nafuzi Zain pun sudah mengungkapkan kekhawatirannya.

“Kami mencoba meraih tiket ke semifinal dengan kemampuan kami sendiri, tetapi kini harus menunggu hasil lain,” kata Nafuzi, Okezone mengutip dari Soha, Jumat (12/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
