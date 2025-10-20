Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung AFC Champions League Elite 2025-2026: Al Hilal vs Al Sadd, Al Ahli Hadapi Al Gharafa

AFC Champions League menghadirkan match-match panas bergengsi yang penuh dengan emosi. Menghadirkan pemain-pemain bintang di Eropa yang masih dipenuhi dengan hasrat ingin menjadi juara Asia. Al Ahli Saudi vs Al Gharafa dan Al Hilal vs Al Sadd.

1. Al Ahli Saudi vs Al Gharafa

Salah satu klub besar di liga Arab Saudi, Al Ahli Saudi, akan menjamu tamu dari Liga Qatar yaitu Al Gharafa. Diperkuat oleh mantan pemain bintang di benua Eropa seperti Riyad Mahrez, Ivan Toney, Franck Kessie, Demiral, Ibanez hingga Edouard Mendy yang siap untuk mendapat tiga poin penuh dari tim tamu.

Bermain di kandang mereka sendiri, King Abdullah Sport City, Jeddah, tentu akan menjadi keuntungan sendiri untuk Al Ahli Saudi. Mereka pun siap dan percaya diri untuk menghadapi Al Gharafa.

Di sisi Lain, Al Gharafa juga tidak ingin dipermalukan di hadapan para fans Al Ahli Saudi. Anggota “Top Four” di liga Qatar siap untuk mencuri tiga poin dari Al-Ahli Saudi.

Tidak mau kalah juga Al Gharafa yang juga diperkuat oleh para pemain bintang dari benua Eropa, Joselu dan Sergio Rico sangat siap untuk membuat malu Al-Ahli dikandang mereka sendiri. Bagaimana cara Riyad Mahrez atau Joselu membantu tim mereka masing-masing mendapatkan tiga poin ?

Saksikan pertandingan Al Ahli Saudi vs Al Gharafa, Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 01.00 WIB secara LIVE dan ekslusif hanya di RCTI.

2. Al Hilal vs Al Sadd

Sang juara bertahan AFC Champions League, Al Ahli Saudi, siap dan percaya diri untuk menghadapi Al Sadd. Sang raksasa dari liga Arab Saudi yang diperkuat oleh para pemain bintang Eropa, Darwin Nunez, Theo Hernandez, dan Ruben Neves, siap untuk mendapatkan tiga poin penuh dan berambisi untuk memantapkan tiga pertandingan tak terkalahkan mereka.

Di samping itu, Al Sadd yang sedang ingin mengejar puncak klasemen tidak ingin hanya menjadi penyumbang poin untuk Al Hilal. Al-Sadd yang juga belum terkalahkan dalam dua pertandingan ingin berambisi untuk menjatuhkan sang pemuncak klasemen.