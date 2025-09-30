Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Patrick Kluivert Pusing, Sandy Walsh Dikabarkan Cedera saat Buriram United Dibekuk FC Seoul di AFC Champions League Elite 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 30 September 2025 |22:08 WIB
Patrick Kluivert Pusing, Sandy Walsh Dikabarkan Cedera saat Buriram United Dibekuk FC Seoul di AFC Champions League Elite 2025-2026
Pemain Buriram United, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/sandywalsh)
A
A
A

SEOUL – Bek andalan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat klubnya, Buriram United, melawan FC Seoul dalam lanjutan Grup A AFC Champions League Elite 2025-2026. Sandy sempat bermain apik dan berkontribusi menciptakan peluang emas sebelum ditarik keluar pada babak pertama.

Pertandingan tersebut digelar di Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan, pada Selasa (30/9/2025) malam WIB. Sandy Walsh masuk dalam starting eleven Buriram United, namun harus meninggalkan lapangan lebih cepat.

1. Cedera

Menurut laporan resmi dari Buriram United, Sandy Walsh bermain impresif di awal babak pertama. Ia bahkan sempat melepaskan umpan kunci yang hampir berbuah penalti bagi timnya.

"Pada menit ke-5, Buriram United hampir mendapatkan penalti ketika Sandy Walsh melepaskan umpan panjang dari sisi kanan ke kotak penalti," tulis laporan tersebut.

"Peter Zulj mendapatkan bola sebelum menceploskannya ke lengan bek tuan rumah. Wasit tak ragu meniup peluit penalti sebelum menerima peringatan dari ruang kendali VAR. Setelah berlari untuk melihat layar, wasit Qatar membatalkan keputusan tersebut dan menyatakannya sebagai tendangan sudut saja," sambung laporan tersebut.

Sandy Walsh resmi gabung Buriram United. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)
Sandy Walsh resmi gabung Buriram United. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

Beberapa saat setelah momen krusial tersebut, tepatnya pada menit ke-20, Sandy Walsh terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Filip Stojkovic. Laman statistik Sofascore mengindikasikan bahwa pergantian ini disebabkan oleh cedera yang dialami mantan pemain KV Mechelen tersebut. Sayangnya, Buriram United harus menelan kekalahan telak 0-3 dari FC Seoul.

 

