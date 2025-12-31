Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Media Italia Blak-blakan Juluki Jay Idzes sebagai Anjing Penjaga Pertahanan Sassuolo

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |12:16 WIB
Media Italia Blak-blakan Juluki Jay Idzes sebagai Anjing Penjaga Pertahanan Sassuolo
Jay Idzes resmi gabung Sassuolo. (Foto: Sassuolo)
MEDIA Italia, Tutto Sassuolo, juluki Jay Idzes sebagai anjing penjaga pertahanan Sassuolo. Julukan ini diberikan karena Jay Idzes selalu tampil solid dalam menjaga lini belakang Sassuolo.

Kini, Sassuolo pun bisa menempati posisi 10 besar di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Hal ini terjadi berkat sederet hasil manis yang diraih Sassuolo.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Tampil Solid

Jay Idzes sejatinya baru didatangkan Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Dia direkrut dari Venezia yang harus terdegradasi dari Liga Italia pada akhir musim kemarin.

Tetapi, Jay Idzes langsung tampil ciamik. Tak perlu waktu adaptasi yang lama, kapten Timnas Indonesia itu pun jadi andalan Sassuolo di lini belakang.

Total, Jay Idzes sudah mentas di 15 laga musim ini bersama Sassuolo. Banyak penyelamatan penting yang sudah dilakukan bek berusia 25 tahun tersebut sejauh ini hingga Sassuolo bisa meraih kemenangan demi kemenangan.

 

Halaman:
1 2
      
