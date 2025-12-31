Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC, Beckham Putra: Ini Tantangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |13:48 WIB
Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC, Beckham Putra: Ini Tantangan
Beckham Putra merespons hasil drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dengan positif (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

BECKHAM Putra merespons hasil drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dengan positif. Apalagi, Persib Bandung akan bertemu dangan Ratchaburi FC di fase tersebut.

Babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan dimainkan dua leg. Pertemuan pertama kedua tim akan berlangsung di Na Muang, Thailand, pada 11 Februari 2026 lalu laga kedua dimainkan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada 18 Februari.

1. Performa Terbaik

Beckham Putra. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Beckham menegaskan timnya tidak akan gentar untuk melawan Ratchaburi FC dalam dua leg nanti. Menurutnya, tim asuhan Bojan Hodak akan tampil dengan performa terbaiknya agar dapat meraih hasil maksimal dalam fase tersebut.

"Ini merupakan satu tantangan juga buat kami. Harus dijadikan motivasi," kata Beckham dilansir dari laman Persib, Rabu (31/12/2025).

"Semoga bisa melangkah lebih jauh dan siapapun lawannya kami harus siap," tambah pemain asal Bandung itu.

 

