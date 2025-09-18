Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Unggahan Terbaru Shin Tae-yong Diserbu Netizen Setelah Antar Ulsan Hyundai Menang atas Klub China

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 18 September 2025 |11:21 WIB
Unggahan Terbaru Shin Tae-yong Diserbu Netizen Setelah Antar Ulsan Hyundai Menang atas Klub China
Shin Tae-yong baru saja membawa Ulsan HD menang atas Chengdu Rongcheng. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

UNGGAHAN terbaru Shin Tae-yong di Instagram diserbu netizen setelah mengantarkan Ulsan HD menang 2-1 atas klub China, Chengdu Rongcheng, di matchday pertama AFC Champions League Elite 2025-2026 yang berlangsung di Ulsan Munsu Football Stadium,  Korea Selatan, Rabu 17 September 2025 malam WIB.

Shin Tae-yong baru saja mengunggah momen kemenangan dramatis Ulsan HD dalam laga tersebut. Dibilang dramatis karena gol-gol kemenangan 2-1 Ulsan HD baru tercipta di menit 76 dan 90+5. Di sisi lain, Chengdu Rongcheng unggul 1-0 lebih dulu pada menit 44.

“Laga pertama di AFC Champions League Elite 2025-2026. Saya bisa bermain bersama sahabat saya, Seo Jung-won. Mari kita melaju ke 16 besar bersama, sahabat saya,” tulis Shin Tae-yong di akun Instagram-nya, @shintaeyong7777.

1. Diserbu Netizen Indonesia

Shin Tae-yong antar Ulsan HD menang atas sang lawan. (Foto: instagram/@shintaeyong7777)
Shin Tae-yong antar Ulsan HD menang atas sang lawan. (Foto: instagram/@shintaeyong7777)

Unggahan Shin Tae-yong langsung diserbu netizen Indonesia. Mayoritas dari netizen Tanah Air mengaku rindu kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut.

“Miss you coach,” tulis akun saddam_khoirul_anam.

“Sehat selalu coach Shin,” sambung akun @adypratama0210.

“Tolong kembali ke Indonesia coach,” kata akun @buna_ratna.

Tak heran Shin Tae-yong dicintai masyarakat Indonesia meski tak lagi membesut Timnas Indonesia. Sebab, selama lima tahun (2020-2025) menangani Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikenal sebagai pribadi yang humble.

Pelatih asal Korea Selatan ini juga mencetak beberapa sejarah bersama Timnas Indonesia. Selain membawa Timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia (16 besar Piala Asia 2023) dan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong juga mengantarkan Timnas Indonesia U-23 ke semifinal Piala Asia U-23 2024.

 

