HOME BOLA LIGA CHAMPION

Statistik Gila Sandy Walsh saat Buriram United Menang 2-0 atas Shanghai Shenhua di ACL Elite 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |23:50 WIB
Statistik Gila Sandy Walsh saat Buriram United Menang 2-0 atas Shanghai Shenhua di ACL Elite 2025-2026
Pemain Buriram United, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)
A
A
A

BURIRAM – Bek andalan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mencatatkan tinta emas bersama klubnya, Buriram United, di kancah antarklub tertinggi Asia. Pemain naturalisasi tersebut tampil solid untuk membantu timnya meraih kemenangan krusial 2-0 atas wakil China, Shanghai Shenhua, dalam laga pamungkas fase liga AFC Champions League (ACL) Elite 2025-2026 yang digelar di Chang Arena, Selasa (17/2/2026) malam WIB.

Berkat tambahan tiga poin ini, raksasa Thailand tersebut kokoh di posisi keempat klasemen dengan koleksi 14 poin. Perolehan poin tersebut sudah lebih dari cukup untuk memastikan langkah Buriram United melaju ke babak 16 besar, sekaligus menjaga asa mereka di kompetisi elite benua kuning.

1. Dinding Kuat Lini Belakang dan Akurasi Umpan Berkelas

Sandy Walsh bekerja ekstra keras dalam mengawal benteng pertahanan Buriram United dari gempuran pemain Shanghai Shenhua. Dalam skema lini belakang, ia menjalin koordinasi yang rapi bersama rekan setimnya, Curtis Good, Go Myeong-seok, dan Eduardo Mancha.

Ketangguhan kuartet ini terbukti ampuh membuat tim lawan frustrasi sepanjang pertandingan.

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)
Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

Dalam laga tersebut, Sandy Walsh dipercaya tampil selama 62 menit sebelum posisinya digantikan oleh Ruben Sanchez untuk penyegaran strategi. Meski tidak bermain penuh, kontribusinya sangat terasa dalam menjaga stabilitas sisi kiri pertahanan tim sebelum ditarik keluar oleh pelatih.

 

Halaman:
1 2
      
