Buriram United Segel Tiket 16 Besar ACL Elite 2025-2026, Sandy Walsh Ogah Jemawa dan Pilih Tetap Fokus

BURIRAM – Penggawa Timnas Indonesia, Sandy Walsh, menunjukkan sikap rendah hati setelah sukses membantu timnya, Buriram United, memastikan diri melaju ke babak 16 besar AFC Champions League (ACL) Elite 2025-2026. Alih-alih merasa puas, bek tangguh ini justru mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap menjaga konsentrasi.

Klub raksasa Thailand tersebut memastikan langkah ke fase gugur setelah memetik kemenangan krusial 2-0 atas wakil China, Shanghai Shenhua, pada laga terakhir Grup A. Pertandingan yang menentukan itu digelar di markas kebanggaan mereka, Chang Arena, pada Selasa 17 Februari 2026.

Hasil positif tersebut memastikan posisi Buriram United di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 14 poin. Perolehan angka ini sudah lebih dari cukup untuk mengamankan satu tiket berharga menuju babak selanjutnya di kompetisi kasta tertinggi antarklub Asia tersebut.

1. Ambisi Sandy Walsh untuk Terus Berbenah

Sandy Walsh menyatakan kegembiraannya atas keberhasilan tim meraih hasil maksimal melawan Shanghai Shenhua sekaligus mengunci tempat di babak 16 besar. Namun, ia menekankan bahwa Buriram United tidak boleh berhenti belajar karena tantangan yang akan dihadapi di fase gugur dipastikan bakal jauh lebih berat.

Sandy Walsh saat bela Buriram United. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

"Selesaikan sesuatu di China @theafchub. Tetap fokus dan haus akan lebih banyak lagi," tulis Sandy Walsh dalam unggahan di laman Instagram pribadinya, dikutip Rabu (18/2/2026).