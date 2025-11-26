Link Live Streaming Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions 2025-2026: Tekad Saddil Ramdani Genggam Tiket ke 16 Besar

Link live streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini (Foto: AFC)

SINGAPURA – Link live streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini. Akankah tim tamu menggenggam tiket ke 16 besar?

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung itu merupakan matchday 5 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.

Saat ini Persib berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 10 poin. Mereka mencatat tiga kemenangan dan sekali imbang sehingga tinggal selangkah lagi lolos.

1. Hasil Imbang

Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Akan tetapi, Saddil Ramdani menegaskan timnya akan tampil maksimal untuk meraih kemenangan.

"Saya dan pemain secara keseluruhan berharap bisa meraih tiga poin. Kami selalu berusaha maksimal saat latihan maupun pertandingan," kata Saddil dilansir dari laman Persib, Rabu (26/11/2025).

"Jadi, hasilnya semoga apa yang menjadi harapan kami bisa tercapai," tambah pemain kelahiran Raha itu.