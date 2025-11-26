Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Link Live Streaming Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions 2025-2026: Tekad Saddil Ramdani Genggam Tiket ke 16 Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |11:46 WIB
Link Live Streaming Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions 2025-2026: Tekad Saddil Ramdani Genggam Tiket ke 16 Besar
Link live streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini (Foto: AFC)
A
A
A

SINGAPURA – Link live streaming Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 ada di akhir artikel ini. Akankah tim tamu menggenggam tiket ke 16 besar?

Laga Lion City Sailors FC vs Persib Bandung itu merupakan matchday 5 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (26/11/2025) pukul 19.15 WIB.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Saat ini Persib berada di puncak klasemen dengan mengumpulkan 10 poin. Mereka mencatat tiga kemenangan dan sekali imbang sehingga tinggal selangkah lagi lolos.

1. Hasil Imbang

Persib sebenarnya hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos. Akan tetapi, Saddil Ramdani menegaskan timnya akan tampil maksimal untuk meraih kemenangan.

"Saya dan pemain secara keseluruhan berharap bisa meraih tiga poin. Kami selalu berusaha maksimal saat latihan maupun pertandingan," kata Saddil dilansir dari laman Persib, Rabu (26/11/2025).

"Jadi, hasilnya semoga apa yang menjadi harapan kami bisa tercapai," tambah pemain kelahiran Raha itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/261/3185936/simak_jadwal_siaran_langsung_lion_city_sailors_fc_vs_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026-u2aP_large.jpg
Live RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Lion City Sailors FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/261/3185845/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_lion_city_sailors_fc_persibcoid-CdhU_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Misi Ulang Hasil Manis, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/261/3185840/bojan_hodak_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_lion_city_sailors_fc_persibcoid-oycX_large.jpg
Jelang Persib Bandung vs Lion City Sailors FC, Bojan Hodak: Target Kami Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/261/3185839/lion_city_sailors_vs_persib_bandung_bisa_disaksikan_di_vision_plus-xXAH_large.jpg
Link Nonton Lion City Sailors vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 di Vision+
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647909/klasemen-liga-inggris-mu-gagal-tembus-5-besar-arsenal-nyaman-di-puncak-him.webp
Klasemen Liga Inggris: MU Gagal Tembus 5 Besar, Arsenal Nyaman di Puncak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/luka_modric_merayakan_golnya_yang_membawa_ac_milan.jpg
Luka Modric Sebut AC Milan Selevel Real Madrid dalam Reputasi dan Sejarah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement