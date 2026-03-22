HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Pelatih Sassuolo Bangga Jay Idzes Dkk Tahan Juventus 1-1 di Kandang Lawan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:49 WIB
Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, bangga betul melihat anak asuhnya bisa menahan Juventus 1-1 pada giornata 30 Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)
TURIN – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, bangga betul melihat anak asuhnya bisa menahan Juventus 1-1 pada giornata 30 Liga Italia 2025-2026. Ia bahkan menyebut performa Jay Idzes dan kawan-kawan melampaui ekspektasi.

Duel Juventus vs Sassuolo itu berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Minggu (22/3/2026) dini hari WIB. Gol Kenan Yildiz (14’) dibalas Andrea Pinamonti (52’) sehingga laga berkesudahan dengan skor 1-1.

1. Solid

Jay Idzes beraksi di laga Juventus vs Sassuolo (Foto: Juventus)

Barisan pertahanan Sassuolo yang dikawal Jay Idzes tampil sangat solid dalam meredam serangan Juventus. Neroverdi bahkan bisa saja kalah, tapi untungnya kiper Arijanet Muric sukses menggagalkan penalti Manuel Locatelli pada menit ke-86. 

Kendati tidak meraih kemenangan, Grosso sangat senang kaena bisa menahan tim sebesar Juventus. Yang bikin pelatih berusia 48 tahun itu sangat senang adalah timnya bermain bagus, baik saat menyerang maupun bertahan. 

“Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, para pemain tampil hebat,” ucap Grosso, dikutip dari Sassuolonews, Minggu (22/3/2026). 

“Kesulitan dari lawan saja sebenarnya sudah cukup, lalu ada tambahan masalah lain. Saya mencoba menurunkan tim dengan karakter ofensif dalam laga yang saya tahu akan sulit,” sambung pria asal Italia itu.

 

