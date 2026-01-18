Komentar Berkelas Jay Idzes Usai Sassuolo Tak Pernah Menang di 7 Laga Terakhir Liga Italia 2025-2026

NAPLES – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengakui Sassuolo tengah berada dalam periode sulit di kompetisi Liga Italia 2025-2026. Meski tim berjuluk I Neroverdi tersebut belum mampu memetik poin penuh dalam tujuh pertandingan terakhir, Idzes menegaskan mentalitas dan kepercayaan diri skuad tetap terjaga untuk segera membalikkan keadaan.

1. Evaluasi Tren Negatif

Catatan dari tujuh laga itu, Sassuolo menelan empat kekalahan dan tiga kali imbang. Saat ini tim tersebut menempati posisi ke-11 dengan 23 poin sampai dengan pekan ke-21.

Jay Idzes mengatakan Sassuolo dalam kondisi tidak mudah dalam beberapa laga terakhir. Akan tetapi, dia tegaskan para pemain punya semangat besar untuk membawa timnya bangkit.

"Kami sedang mengalami kekalahan beruntun, tetapi kami masih memiliki kepercayaan diri, dan Anda dapat melihat bagaimana kami bermain bersama," ucap Jay Idzes dilansir dari Sassuolo News, Minggu (18/1/2026).

Jay Idzes saat mengawal pemain Lazio Taty Castellanos jayidzes

"Kami perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk dua pertandingan berikutnya,” tambahnya.

2. Performa Kontra Napoli

Sassuolo baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Napoli. Laga itu berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Minggu (18/1/2026) dini hari WIB.