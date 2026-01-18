Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Komentar Berkelas Jay Idzes Usai Sassuolo Tak Pernah Menang di 7 Laga Terakhir Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |21:01 WIB
Komentar Berkelas Jay Idzes Usai Sassuolo Tak Pernah Menang di 7 Laga Terakhir Liga Italia 2025-2026
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

NAPLES – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, mengakui Sassuolo tengah berada dalam periode sulit di kompetisi Liga Italia 2025-2026. Meski tim berjuluk I Neroverdi tersebut belum mampu memetik poin penuh dalam tujuh pertandingan terakhir, Idzes menegaskan mentalitas dan kepercayaan diri skuad tetap terjaga untuk segera membalikkan keadaan.

1. Evaluasi Tren Negatif

Catatan dari tujuh laga itu, Sassuolo menelan empat kekalahan dan tiga kali imbang. Saat ini tim tersebut menempati posisi ke-11 dengan 23 poin sampai dengan pekan ke-21.

Jay Idzes mengatakan Sassuolo dalam kondisi tidak mudah dalam beberapa laga terakhir. Akan tetapi, dia tegaskan para pemain punya semangat besar untuk membawa timnya bangkit.

"Kami sedang mengalami kekalahan beruntun, tetapi kami masih memiliki kepercayaan diri, dan Anda dapat melihat bagaimana kami bermain bersama," ucap Jay Idzes dilansir dari Sassuolo News, Minggu (18/1/2026).

Jay Idzes saat mengawal pemain Lazio Taty Castellanos jayidzes
Jay Idzes saat mengawal pemain Lazio Taty Castellanos jayidzes

"Kami perlu mempersiapkan diri dengan baik untuk dua pertandingan berikutnya,” tambahnya.

2. Performa Kontra Napoli           

Sassuolo baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Napoli. Laga itu berlangsung di Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Minggu (18/1/2026) dini hari WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196040/jay_idzes-E15y_large.jpg
Meski Sassuolo Kalah 0-1 dari Napoli, Jay Idzes Tetap Tampil Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/47/3195889/legenda_sassuolo_lebih_kenal_jay_idzes_ketimbang_tarik_muharemovic_jayidzes-Tip5_large.jpg
Legenda Sassuolo Lebih Kenal Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes ketimbang Tarik Muharemovic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/47/3195979/inter_milan_menang_1_0_di_kandang_udinese_pada_lanjutan_liga_italia_2025_2026-2ziC_large.jpg
Hasil Udinese vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026: Menang Tipis 1-0, Nerazzurri Makin Kukuh sebagai Capolista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/47/3195683/adrien_rabiot_bantu_ac_milan_menang_3_1_atas_como_1907_di_liga_italia_2025_2026_acmilan-ejIW_large.jpg
AC Milan Menang 3-1 atas Como 1907, Adrien Rabiot: Kami Tunjukkan Mental Juara!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/18/51/1667293/latin-america-amateur-championship-2026-hadir-di-vision-panggung-para-pegolf-muda-menuju-kompetisi-dunia-azm.webp
Latin America Amateur Championship 2026 Hadir di VISION+, Panggung Para Pegolf Muda Menuju Kompetisi Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/18/asisten_pelatih_arema_fc_kuncoro.jpg
Kronologi Asisten Pelatih Arema FC Kuncoro Kolaps di Lapangan hingga Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement