HOME BOLA LIGA ITALIA

Meski Sassuolo Kalah 0-1 dari Napoli, Jay Idzes Tetap Tampil Luar Biasa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:29 WIB
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

NAPLES – Meskipun Jay Idzes tampil solid di barisan pertahanan, Sassuolo harus pulang dengan tangan hampa setelah takluk tipis 0-1 dari tuan rumah Napoli. Dalam laga lanjutan Liga Italia 2025-2026 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona pada Minggu (18/1/2026) dini hari WIB tersebut, bek andalan Timnas Indonesia ini menunjukkan performa yang stabil meski gagal membendung keunggulan tim lawan.

1. Kontribusi Jay Idzes

Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes tidak tergantikan di pertahanan Sassuolo dengan bermain selama 90 menit. Dia bekerja sama dengan Tarik Muharemovic, Josh Doig, dan Sebastian Walukiewicz dalam upaya meredam agresivitas lini depan Napoli.

Dari data Aiscore, mantan pemain Venezia tersebut melakukan tiga kali intersepsi dan sekali clearance. Jay juga tercatat empat kali unggul duel saat berhadapan langsung dengan barisan pemain Napoli.

Tidak hanya kuat dalam bertahan, Jay juga berusaha membantu lini serangan Sassuolo. Dalam laga itu, dia mencatatkan satu kali ancaman ke gawang Napoli untuk mencoba memecah kebuntuan timnya.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay IdzJay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)es

Jay Idzes cukup memanjakan rekan setimnya dari segi operan bola sepanjang pertandingan. Hal itu dikarenakan akurasi operan yang dilepaskannya mencapai angka 87 persen.

 

