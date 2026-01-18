Legenda Sassuolo Lebih Kenal Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes ketimbang Tarik Muharemovic

LEGENDA Sassuolo, Marco Piccioni, mengaku lebih kenal kapten Timnas Indonesia Jay Idzes ketimbang Tarik Muharemovic. Meski begitu, Marco Piccioni mengatakan keduanya adalah pemain bertahan yang kuat.

1. Masih Ikuti Sepak Terjang Sassuolo

Marco Piccioni merupakan salah satu bek legendaris Sassuolo. Mantan pemain berpaspor Italia itu tercatat membukukan 222 penampilan untuk Neroverdi -julukan Sassuolo- selama 2004-2012.

Sebagai legenda, Piccioni masih mengikuti sepak terjang Sassuolo. Tak ayal, ia pun bisa menilai para pemain yang berkiprah untuk Sassuolo musim ini.

Marco Piccioni yang merupakan mantan pemain bertahan berkomentar tentang performa Jay Idzes dan Tarik Muharemovic. Ia mengaku lebih kenal dengan Jay Idzes daripada Tarik Muharemovic, tetapi menurutnya kedua pemain itu sangat kuat.

"Sejujurnya, saya sudah mengenal (Jay) Idzes karena kami bertemu dengannya tahun lalu di Venezia. Ia membuat kesan yang sangat baik pada saya, saya tahu dia pemain yang sangat kuat," kata Marco Piccioni, Okezone mengutip dari Sassuolo News, Minggu (18/1/2026).

"Saya tidak mengenal (Tarik) Muharemovic, dan dia benar-benar mengejutkan saya. Bagi saya, mereka berdua, dua bek tengah seperti itu, tidak mudah ditemukan di Serie A. Mereka memiliki semua kualitas yang dibutuhkan: mereka bisa bermain bertahan, mereka kuat secara fisik, mereka juga bisa bermain bersama pemain lain, keduanya cepat," sambungnya.