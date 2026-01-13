Kecewanya Pelatih Sassuolo Usai Jay Idzes Cs Gagal Kalahkan AS Roma di Liga Italia 2025-2026

ROMA – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah Jay Idzes dan kawan-kawan dipaksa menyerah oleh tuan rumah AS Roma. Meski tampil menekan, Grosso menyebut kekalahan ini menjadi evaluasi besar sekaligus pelajaran berharga bagi skuat Neroverdi untuk menatap laga selanjutnya.

Sassuolo takluk dari AS Roma 0-2 di pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Minggu 11 Januari 2026 dini hari WIB.

Neroverdi —julukan Sassuolo— sempat mendominasi pada babak pertama. Namun, Jay Idzes dan kolega kewalahan menghadapi pola permainan tim tuan rumah di babak kedua.

I Giallorossi —julukan AS Roma— berhasil mencetak dua gol kurang dari lima menit. Adalah Manu Kone (76'), dan Matias Soule (79') yang sukses mengunci kemenangan untuk AS Roma.

1. Dominasi Babak Pertama yang Sia-sia

Jay Idzes bersama Tarik Muharemovic. (Foto: Instagram/tarik.muharemovic)

Grosso menilai, Neroverdi sejatinya bermain cukup baik di babak pertama. Beberapa peluang tercipta. Salah satunya adalah umpan kunci dari Jay Idzes yang membuahkan dua peluang emas yang gagal dieksekusi oleh Ismael Kone.

"Saya akan menanggapi penampilan kami dengan serius. Tidak mudah memainkan 70 menit yang krusial itu: kami bermain dengan berani dan menciptakan peluang, tetapi jika Anda tidak mencetak gol melawan tim-tim ini, itu sulit," tutur Grosso dikutip dari Sassuolo News, dikutip Selasa (13/1/2026).