Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Dihukum Larangan Transfer Pemain Plus Denda Rp242 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |21:06 WIB
Chelsea Dihukum Larangan Transfer Pemain Plus Denda Rp242 Miliar!
Chelsea dijatuhi hukuman larangan transfer pemain serta denda sebesar Rp242 miliar gara-gara kesalahan di masa lalu (Foto: Chelsea Football Club)
A
A
A

LONDON – Premier League menjatuhkan dua hukuman sekaligus kepada Chelsea atas pelanggaran peraturan di masa kepemilikan Roman Abramovich. Selain larangan transfer pemain, The Blues juga dikenai denda sebesar 10,75 juta poundsterling (setara Rp242 miliar)!

Operator Liga Inggris itu menyatakan, hasil investigasi antara 2011-2018 menetapkan adanya pembayaran tidak diungkapkan oleh pihak ketiga yang terkait dengan Chelsea. Uang itu dibayarkan kepada pemain, agen yang tidak terdaftar, dan pihak ketiga lainnya.

1. Larangan Transfer Pemain

Charlton vs Chelsea. (Foto: Instagram/chelseafc)

Atas pelanggaran itu, Chelsea dilarang membeli pemain pada satu bursa transfer, yang ditangguhkan selama dua tahun. Selain itu, mereka harus membayar denda sebesar 10,75 juta poundsterling.

“Premier League telah menyelesaikan dua proses disiplin terpisah yang melibatkan Chelsea Football Club, setelah klub secara sukarela melaporkan sendiri potensi pelanggaran peraturan di masa lalu,” bunyi pernyataan Premier League, dikutip dari The Guardian, Senin (16/3/2026).

“Dua perjanjian sanksi telah diratifikasi oleh komisi independen di mana Chelsea FC telah menerima sanksi berupa denda total 10,75 juta poundsterling atas pelanggaran peraturan Liga Inggris terkait pelaporan keuangan, investasi pihak ketiga, dan pengembangan pemain muda,” imbuh pernyataan itu.

“Klub tersebut telah dikenai sanksi dengan larangan transfer akademi selama sembilan bulan dan larangan transfer pemain tim utama selama satu tahun (ditangguhkan selama dua tahun),” lanjut pihak Premier League.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/45/3207265/michael_carrick_ingin_mempertahankan_old_trafford_sebagai_benteng_kokoh_usai_manchester_united_mengalahkan_aston_villa_3_1-Ywo5_large.jpg
Manchester United Libas Aston Villa 3-1, Michael Carrick Ingin Stadion Old Trafford Jadi Benteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/45/3207226/sunderland_harus_mengakui_keunggulan_brighton_and_hove_albion_0_1_dalam_lanjutan_liga_inggris_2025_2026-UwEi_large.jpg
Sunderland Tumbang dari Brighton, Regis Le Bris Soroti Buruknya Penyelesaian Akhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/45/3207163/manchester_united_kukuh_di_posisi_3_klasemen_sementara_liga_inggris_2025_2026_manutd-TPGh_large.jpg
Klasemen Liga Inggris 2025-2026 Kelar Manchester United vs Aston Villa dan Liverpool vs Tottenham Hotspur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/45/3207026/max_dowman_memecahkan_rekor_sebagai_pencetak_gol_termuda_sepanjang_sejarah_di_liga_inggris-ZRNy_large.jpg
Arsenal vs Everton 2-0, Max Dowman Pecahkan Rekor Pencetak Gol Termuda di Liga Inggris!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/16/11/1687631/link-nonton-manchester-city-vs-real-madrid-liga-champions-202526-di-vision-tayang-rabu-dini-hari-mxf.jpg
Link Nonton Manchester City vs Real Madrid Liga Champions 2025/26 di VISION+, Tayang Rabu Dini Hari
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/16/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Ditahan Dewa United di JIS, Mauricio Souza Soroti Kondisi Lapangan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement