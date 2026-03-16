HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Libas Aston Villa 3-1, Michael Carrick Ingin Stadion Old Trafford Jadi Benteng

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |18:10 WIB
Michael Carrick ingin mempertahankan Old Trafford sebagai benteng kokoh usai Manchester United mengalahkan Aston Villa 3-1 (Foto: X/@ManUtd)
MANCHESTER – Manchester United kembali ke trek yang benar usai mengalahkan Aston Villa 3-1 pada pekan ke-30 Liga Inggris 2025-2026. Pelatih Michael Carrick merasa hal tersebut sangat bagus usai kalah pekan lalu dari Newcastle United 1-2.

Laga Manchester United vs Aston Villa itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB. Setelah 0-0 di babak pertama, Iblis Merah bisa menang dengan skor 3-1.

Manchester United vs Tottenham Hotspur. (Foto: Premier League)

Tiga gol Man United disarangkan Casemiro (53’), Matheus Cunha (71’), dan Benjamin Sesko (81’). Sementara, Villa sempat membalas lewat gol Ross Barkley (64’).

1. Respons Bagus

Carrick mengaku senang dengan respons anak asuhnya usai kalah dari Newcastle United. Apalagi, gemuruh suporter di Stadion Old Trafford membantu Bruno Fernandes dan kawan-kawan meraih tiga poin.

“Rasanya bagus. Kami melakukan banyak hal yang kami sungguh sukai. Kami tahu laga ini sangat besar artinya, untuk kembali ke jalur kemenangan, dan anak-anak merespons (kekalahan) dengan baik,” papar Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Senin (16/3/2026).

“Kami ada di titik yang baik, bisa datang ke sini dengan kepercayaan diri dan keyakinan, dan memahami kami punya beberapa hasil bagus di sini,” imbuh pria berpaspor Inggris itu.

 

