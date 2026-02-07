Hasil Manchester United vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris 2025-2026: Setan Merah Menang 2-0

MANCHESTER – Tren positif Manchester United di bawah arahan Michael Carrick terus berlanjut. Menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford pada Sabtu (7/2/2026) malan WIB, tim berjuluk Setan Merah itu sukses mengamankan kemenangan keempat mereka secara beruntun di Liga Inggris 2025-2026 dengan skor meyakinkan 2-0.

Kemenangan di pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026 tersebut membuat Man United tetap kukuh di peringkat keempat klasemen sementara dengan 44 poin. Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Spurs di posisi ke-14.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga awalnya berjalan cukup sengit, namun keseimbangan permainan berubah drastis pada menit ke-29. Kapten Spurs, Cristian Romero, diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah langsung akibat pelanggaran keras terhadap Casemiro. Keunggulan jumlah pemain ini langsung dimanfaatkan dengan baik oleh tuan rumah.

Sembilan menit setelah insiden tersebut, Bryan Mbeumo berhasil memecah kebuntuan. Berawal dari skema bola mati yang cerdik hasil rancangan latihan, Mbeumo melepaskan tembakan akurat yang tak mampu dihalau Guglielmo Vicario. Skor 1-0 untuk keunggulan United bertahan hingga turun minum.

Manchester United vs Tottenham Hotspur. (Foto: Premier League)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Manchester United terus mengurung pertahanan tim tamu. Skuad asuhan Carrick sebenarnya sempat mencetak dua gol tambahan melalui Amad Diallo dan Matheus Cunha, namun keduanya dianulir oleh wasit karena terjebak posisi offside.

Ketegangan di tribun Old Trafford baru mereda pada menit ke-81. Sang kapten, Bruno Fernandes, muncul sebagai pahlawan dengan penyelesaian akhir instinktif di tiang jauh setelah memaksimalkan umpan silang Diogo Dalot. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan 2-0 bagi tuan rumah.