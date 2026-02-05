Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Awal dari Quadruple?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |09:03 WIB
Jadwal Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Awal dari <i>Quadruple</i>?
Jadwal Arsenal vs Manchester City di final Piala Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui (Foto: Premier League)
A
A
A

JADWAL Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 menarik untuk diulas. Akankah ini jadi awal dari quadruple winners buat kedua kesebelasan?

Duel Arsenal vs Manchester City bakal tersaji di Final Piala Liga Inggris 2025-2026. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

1. Unggul Agregat Mutlak

Tijjani Reijnders buka keunggulan Manchester City atas Chelsea @ManCity

Arsenal lebih dulu melaju ke final. The Gunners menang 1-0 atas Chelsea di Stadion Emirates, Rabu 4 Februari 2026 dini hari WIB. Mereka unggul agregat 4-2 usai menang 3-2 di leg pertama.

Manchester City lantas menyusul ke Wembley pada Kamis (5/2/2026) dini hari WIB. The Citizens menang 3-1 atas Newcastle United sekaligus unggul agregat mutlak 5-1.

Laga final nanti akan jadi kesempatan pertama buat kedua kesebelasan mengangkat trofi musim ini. Baik Arsenal mau pun Man City sama-sama masih melaju di empat kompetisi berbeda.

Piala Liga Inggris 2025-2026 bisa menghapus dahaga trofi yang sudah dirasakan Arsenal sejak 2019-2020 saat memenangi Piala FA. Mereka memang sempat meraih Community Shield 2023 tapi itu kerap dianggap bukan trofi mayor.

Sedangkan, Man City bisa semakin mendekati raihan Liverpool sebagai pengoleksi terbanyak Piala Liga Inggris dengan 10 kali juara. Saat ini, Manchester Biru menjuarai turnamen ini delapan kali dengan lima di antaranya diraih di era Pep Guardiola.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/45/3195477/hasil_chelsea_vs_arsenal_di_semifinal_piala_liga_inggris_2025_2026_arsenal-oery_large.jpg
Hasil Chelsea vs Arsenal di Semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026: Menang 3-2, The Gunners Selangkah ke Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/45/3191569/arsenal_menang_adu_penalti_8_7_melawan_crystal_palace_di_perempatfinal_piala_liga_inggris_2025_2026-UFQ8_large.jpg
Piala Liga Inggris 2025-2026: Arsenal vs Crystal Palace Dituntaskan Adu Penalti, Mikel Arteta Puji Kualitas The Gunners
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/45/3190572/simak_hasil_perempatfinal_piala_liga_inggris_2025_2026_di_mana_manchester_city_menang_2_0_atas_brentford-nqZG_large.jpg
Hasil Perempatfinal Piala Liga Inggris 2025-2026: Manchester City vs Brentford 2-0, Newcastle United Singkirkan Fulham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/45/3180332/oliver_glasner_angkat_bicara_usai_crystal_palace_mempermalukan_liverpool_3_0_di_anfield-7PWB_large.jpg
Kata-Kata Pelatih Crystal Palace Usai Permalukan Liverpool 3-0 di Anfield
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/05/11/1673627/frustrasi-aksi-mogok-main-ronaldo-berlanjut-di-liga-arab-jqm.webp
Frustrasi, Aksi Mogok Main Ronaldo Berlanjut di Liga Arab
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/03/gelandang_newcastle_united_sandro_tonali.jpg
Masa Depan Tonali di Newcastle Abu-Abu, Arsenal dan Juventus Saling Sikut
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement