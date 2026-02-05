Jadwal Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026: Awal dari Quadruple?

Jadwal Arsenal vs Manchester City di final Piala Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui (Foto: Premier League)

JADWAL Arsenal vs Manchester City di Final Piala Liga Inggris 2025-2026 menarik untuk diulas. Akankah ini jadi awal dari quadruple winners buat kedua kesebelasan?

Duel Arsenal vs Manchester City bakal tersaji di Final Piala Liga Inggris 2025-2026. Laga itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB.

1. Unggul Agregat Mutlak

Arsenal lebih dulu melaju ke final. The Gunners menang 1-0 atas Chelsea di Stadion Emirates, Rabu 4 Februari 2026 dini hari WIB. Mereka unggul agregat 4-2 usai menang 3-2 di leg pertama.

Manchester City lantas menyusul ke Wembley pada Kamis (5/2/2026) dini hari WIB. The Citizens menang 3-1 atas Newcastle United sekaligus unggul agregat mutlak 5-1.

Laga final nanti akan jadi kesempatan pertama buat kedua kesebelasan mengangkat trofi musim ini. Baik Arsenal mau pun Man City sama-sama masih melaju di empat kompetisi berbeda.

Piala Liga Inggris 2025-2026 bisa menghapus dahaga trofi yang sudah dirasakan Arsenal sejak 2019-2020 saat memenangi Piala FA. Mereka memang sempat meraih Community Shield 2023 tapi itu kerap dianggap bukan trofi mayor.

Sedangkan, Man City bisa semakin mendekati raihan Liverpool sebagai pengoleksi terbanyak Piala Liga Inggris dengan 10 kali juara. Saat ini, Manchester Biru menjuarai turnamen ini delapan kali dengan lima di antaranya diraih di era Pep Guardiola.