Kata-Kata Pelatih Crystal Palace Usai Permalukan Liverpool 3-0 di Anfield

LIVERPOOL – Pelatih Crystal Palace, Oliver Glasner, angkat bicara usai menaklukkan Liverpool 3-0 di Stadion Anfield pada ajang Piala Liga Inggris 2025-2026. Ia memberi kredit kepada anak asuhnya.

Laga Liverpool vs Crystal Palace itu berlangsung Kamis (30/10/2025) dini hari WIB. Di luar dugaan, The Reds tumbang dengan skor telak 0-3 di kandang sendiri!

Liverpool vs Crystal Palace di Piala Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Crystal Palace)

Tiga gol Palace dicetak Ismaila Sarr (41’, 45’) dan Yeremy Pino (88’). The Eagles sukses menjaga catatan tidak terkalahkan dari Liverpool dalam tiga pertemuan terakhir di semua ajang.

1. Tidak Senang

Glasner mengaku kemenangan ini adalah hasil yang bagus. Meski begitu, ia tidak senang dengan performa anak asuhnya dalam 15 menit pertama pertandingan.

“Hasil yang sangat bagus. Sejujurnya, di 15 menit pertama, saya tidak senang dengan performa anak-anak. Kami seperti masih ada di kamar hotel,” tukas Glasner, mengutip dari Tribal Football, Kamis (30/10/2025).

“Tapi, di sisa pertandingan, kami bermain dengan baik. Kami mencetak beberapa gol yang bagus. Menang 3-0 di Anfield adalah hasil yang bagus,” tutur pria asal Austria itu.