Selebrasi Hugo Ekitike Berujung Kartu Merah di Liverpool vs Southampton, Arne Slot: Bodoh dan Tidak Perlu!

MOMEN unik tersaji dalam laga Liverpool vs Southampton dalam babak ketiga Piala Liga Inggris 2025-2026. Pemain Liverpool, Hugo Ekitike, harus mendapat kartu merah buntut selebrasi berlebihannya.

Mendapati hal ini, pelatih Liverpool, Arne Slot, angkat bicara. Dia menilai kartu merah itu merupakan hal bodoh dan seharusnya tidak perlu didapat.

1. Hugo Ekitike Dikartu Merah

Laga seru tersaji kala Liverpool menjamu Southampton di Stadion Anfield pada Rabu (24/9/2025) dini hari WIB. Tuan rumah berhasil unggul lebih dahulu lewat gol Alexander Isak pada menit ke-43.

Kemudian di babak kedua, Southampton membalas gol itu lewat aksi Shea Charles pada menit ke-76. Kemudian, Hugo Ekitike jadi pahlawan. Dia mencetak gol pada menit ke-85 yang membuat Liverpool kembali unggul 2-1.

Sayangnya, hanya selang semenit kemudian setelah gol itu, Ekitike diusir wasit keluar lapangan. Dia mendapat kartu kuning kedua karena selebrasinya yang berlebihan.

Hugo Ekitike merayakan gol kemenangan Liverpool itu dengan melepas jerseynya. Dia kemudian mengangkatnya ke arah para penggemar Liverpool untuk merayakan golnya.

Kartu merah ini tak hanya membuat Ekitike tak bisa lanjutkan penampilannya hingga akhir laga semalam. Dia juga akan diskors untuk pertandingan Liga Inggris melawan Crystal Palace pada akhir pekan ini.