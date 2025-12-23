Resmi! Persebaya Surabaya Tunjuk Bernardo Tavares sebagai Pelatih Baru

SURABAYA – Teka-teki mengenai sosok juru taktik baru Persebaya Surabaya untuk mengarungi kompetisi Super League 2025-2026 akhirnya terjawab. Manajemen tim berjuluk Bajul Ijo itu secara resmi mengumumkan penunjukan pelatih berpengalaman asal Portugal, Bernardo Tavares, untuk memimpin skuad di sisa musim ini.

Persebaya Surabaya mengumumkan pelatih anyarnya itu melalui sebuah unggahan di akun media sosial Instagram pada Senin 22 Desember 2025 malam WIB. Dalam unggahan tersebut, Tavares menyambut antusias kerja sama dengan Bajul Ijo.

“Surabaya, saya akan datang. Terima kasih atas profesionalisme manajemen Persebaya,” kata Tavares dalam unggahan video akun Instagram Persebaya Surabaya, Selasa (23/12/2025).

“Terima kasih atas kesabaran dan rasa hormat terhadap kepentingan serta situasi saya. Kini saya dapat memastikan bahwa saya akan segera berada di Surabaya,” sambungnya.

1. Kehadiran Staf Pendukung

Bernardo Tavares saat latih PSM Makassar

Tavares akan datang ke Surabaya dengan membawa satu asisten. Namun, untuk identitas namanya hingga kini masih dirahasiakan oleh pihak manajemen.

“Coach Bernardo Tavares is Green. Dia akan tiba di Surabaya dengan membawa seorang asisten. Seluruh tim kepelatihan yang ada saat ini juga akan terus men-support Coach Tavares di Persebaya,” tulis keterangan resmi Persebaya Surabaya.