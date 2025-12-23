Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gara-Gara Hal Ini, I League Dukung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Main di Super League

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |07:01 WIB
Gara-Gara Hal Ini, I League Dukung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Main di Super League
Pemain Timnas Indonesia, Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/joeypelupessy)
JAKARTA – I League selaku operator kompetisi Super League merespons positif tren kepulangan para pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke kompetisi domestik. Direktur Operasional I League, Asep Saputra, menyatakan kehadiran para pemain berlabel internasional tersebut merupakan faktor penting bagi peningkatan kualitas dan daya tarik Super League di mata publik.

Pada musim ini, Super League 2025-2026 telah diramaikan oleh deretan bintang naturalisasi yang menjadi pilar Skuad Garuda. Nama-nama besar seperti Jordi Amat yang memperkuat Persija Jakarta, Jens Raven di Bali United, hingga Thom Haye yang memilih berseragam Persib Bandung telah memberikan warna baru pada peta persaingan liga.

1. Peningkatan Valuasi

Langkah Thom Haye kemudian diikuti oleh Eliano Reijnders, sementara Rafael Struick memilih untuk bergabung dengan Dewa United. Fenomena kembalinya para pemain yang berkarier di luar negeri ini secara langsung mendongkrak nilai pasar dan prestise kompetisi Super League di kancah regional.

Belakangan, muncul rumor kuat bahwa beberapa nama pemain naturalisasi lainnya akan segera menyusul untuk merumput di Tanah Air. Menanggapi isu tersebut, Asep Saputra menegaskan pihak operator kompetisi sangat terbuka dan menyambut baik dinamika perpindahan pemain ini.

Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)
Thom Haye di laga Madura United vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/thomhaye)

"Kalau dari I.League tanggapannya, selama registrasi periodenya dibuka nanti 10 Januari. Ya melihat dari masing-masing klub, kalau itu betul, secara value kompetisi tentu meningkat," kata Asep kepada awak media, termasuk Okezone di Kantor I.League, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

2. Rumor Transfer

Beberapa pemain yang santer dikabarkan akan merapat dalam waktu dekat adalah Joey Pelupessy dan Ivar Jenner. Joey yang saat ini membela klub Belgia, SK Lommel, dirumorkan tengah didekati oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini tengah mereka.

 

