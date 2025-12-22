Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Semen Padang vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |18:01 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Semen Padang vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026
Persija Jakarta siap hadapi Semen Padang di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
PADANG – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memberikan peringatan keras kepada anak asuhnya untuk tidak memandang sebelah mata kekuatan Semen Padang. Menyadari sang lawan tengah berupaya keras meloloskan diri dari jerat zona merah, Souza memprediksi skuad Kabau Sirah akan tampil dengan militansi tinggi yang berpotensi menyulitkan langkah Macan Kemayoran.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Semen Padang di pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sumatera Barat pada Senin (22/12/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga tersebut akan sangat krusial bagi kedua tim karena Persija sedang berjuang untuk kembali ke posisi kedua klasemen, sementara Semen Padang ingin keluar dari zona degradasi. Souza menegaskan, persiapan timnya sudah matang.

1. Fokus pada Kesiapan Mental dan Teknis

“Semua persiapan telah dilakukan dengan baik. Kami memahami tanggung jawab untuk pertandingan besok. Konsentrasi dalam persiapan sangat penting, dan para pemain diharapkan bisa tetap fokus saat pertandingan. Mereka juga sudah tidak sabar untuk segera memulai laga ini. Kami memiliki harapan besar,” kata Souza dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, dikutip Senin (22/12/2025).

“Seperti yang saya sampaikan, tim kami memiliki motivasi tinggi karena sudah cukup lama tidak bermain. Pertandingan ini tentu tidak akan mudah karena kami akan menghadapi Semen Padang. Namun, kami tetap fokus sepenuhnya untuk laga ini,” tambahnya.

Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)
Persijap Jepara vs Semen Padang. (Foto: Instagram/semenpadangfcid)

Souza mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan lawan. Walaupun Kabau Sirah sedang terpuruk, Macan Kemayoran—julukan Persija—harus tetap waspada. Pelatih asal Brasil itu meminta Gustavo Almeida dkk untuk memberikan yang terbaik dalam laga tersebut.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
