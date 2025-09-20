Hasil Liverpool vs Everton di Liga Inggris 2025-2026: Menang 2-1, The Reds Masih Sempurna!

Liverpool menang 2-1 atas Everton di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

LIVERPOOL – Hasil Liverpool vs Everton di Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Sabtu (20/9/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Reds.

Dua gol kemenangan Liverpool dicetak Ryan Gravenberch (10’) dan Hugo Ekitike (29’). Sementara, Everton memperkecil ketertinggalan lewat Idrissa Gueye (58’).

Ryan Gravenberch cetak gol pembuka laga Liverpool vs Everton (Foto: Premier League)

Jalannya Pertandingan

Berlaga sebagai tuan rumah, Liverpool tampil dominan. Everton hanya bisa menumpuk pemain di pertahanan agar tidak kemasukan. Sayangnya, itu hanya bertahan selama 10 menit.

Namun, umpan silang Mohamed Salah langsung diselesaikan dengan manis oleh Gravenberch. Liverpool unggul cepat dari upaya tepat sasaran pertama.

Selang lima menit, Salah coba mengintip peluang lewat tembakan di dalam kotak penalti. Kali ini, bola melambung tipis di atas mistar gawang Jordan Pickford.

Kerja keras Everton buyar di menit ke-29. Umpan 1-2 dengan Gravenberch bisa diselesaikan dengan tembakan mendatar. Skor 2-0 untuk Liverpool! Kedudukan itu bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Liverpool lagi-lagi tampil menyerang. Sebuah peluang Salah di menit ke-56 sukses diselamatkan Pickford. Namun, dua menit kemudian, gawang Alisson Becker bergetar!