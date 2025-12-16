Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kisah Virgil van Dijk, Kapten Liverpool Berdarah Indonesia yang Tolak Gunakan Nama sang Ayah

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:14 WIB
Kisah Virgil van Dijk, Kapten Liverpool Berdarah Indonesia yang Tolak Gunakan Nama sang Ayah
Virgil van Dijk enggan menggunakan nama sang ayah di nama punggungnya. (Foto: Instagram/@virgilvandijk)
A
A
A

KISAH Virgil van Dijk, kapten Liverpool berdarah Indonesia yang enggan menggunakan nama sang ayah akan diulas Okezone. Meski memulai karier sepakbolanya di Belanda, nama Virgil van Dijk mencuat ketika memperkuat Celtic FC pada 2013-2015.

Performa impresif bersama raksasa Skotlandia itu membuat Virgil van Dijk diboyong Southampton pada Januari 2015. Bermain bersama Southampton yang kala itu eksis di Premier League, membuat Virgil van Dijk masuk radar Timnas Belanda.

Virgil van Dijk saat membela Timnas Belanda
Virgil van Dijk saat membela Timnas Belanda

Sejak membela Timnas Belanda pada 10 Oktober 2015, satu posisi di lini belakang De Oranje diamankan bek bertinggi badan 194 sentimeter tersebut. Nama Virgil van Dijk sampai akhirnya menjadi pusat perhatian pada akhir 2017.

Saat itu, Liverpool mengeluarkan 85 juta euro atau sekira Rp1,6 triliun untuk mendatangkan Virgil van Dijk dari Southampton pada bursa transfer musim dingin 2018. Bersama Liverpool lah, karier Virgil van Dijk melesat drastis.

1. Bantu Liverpool Menangkan Banyak Gelar

Setelah kurang lebih delapan tahun membela Liverpool, Virgil van Dijk memenangkan 10 trofi bagi publik Anfield. Beberapa trofi bergengsi dimenangkan Virgil van Dijk yakni dua gelar Liga Inggris dan satu trofi Liga Champions.

Di usianya yang menginjak 34 tahun, Virgil van Dijk masih berstatus bek andalan Liverpool. Dalam pola 4-3-3 racikan Arne Slot, Virgil van Dijk dipercaya sebagai kapten dan kerap berduet dengan bek asal Prancis, Ibrahima Konate.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190119/hasil_manchester_united_vs_bournemouth_di_liga_inggris_2025_2026_manutd-79lO_large.jpg
Hasil Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2025-2026: Drama 8 Gol, Setan Merah Gagal Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/45/3189914/ruben_amorim-BTly_large.jpg
Manchester United vs Bournemouth, Ruben Amorim Pede Akhiri Paceklik Kemenangan di Old Trafford
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/45/3189891/crystal_palace_vs_manchester_city-paVn_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Crystal Palace vs Manchester City Berakhir 0-3, Aston Villa Menang Tipis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/45/3189736/arsenal_menang_2_1_atas_wolverhampton_wanderers_berkat_dua_gol_bunuh_diri-7OtR_large.jpg
Hasil Arsenal vs Wolverhampton di Liga Inggris 2025-2026: Menang 2-1, The Gunners Dibantu 2 Gol Bunuh Diri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/rahmat_erwin_abdullah_raih_emas_sea_games_2025_dar.jpg
Medali Emas Ke-58 Indonesia di SEA Games 2025 Dipersembahkan Rahmat Erwin Abdullah dari Angkat Besi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement