Prediksi Liverpool vs Everton di Liga Inggris 2025-2026: The Reds Siap Lanjutkan Tren Positif

LIVERPOOL – Liverpool akan menghadapi rival sekota, Everton, di matchday kelima Liga Inggris 2025-2026, pada Sabtu 20 September 2025 pukul 18.30 WIB. Sebagai pemuncak klasemen Liga Inggris musim ini, Liverpool berambisi melanjutkan tren kemenangan mereka, meskipun Everton datang ke Stadion Anfield dengan performa yang cukup menjanjikan.

1. Performa Tim dan Statistik Pertandingan

Liverpool memulai musim 2025-2026 dengan sempurna, memuncaki klasemen dengan 12 poin dari empat laga. The Reds –julukan Liverpool– menunjukkan mentalitas pantang menyerah, di mana empat dari 14 gol mereka musim ini dicetak pada menit ke-90 atau lebih. Kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid di Liga Champions pekan ini, di mana Virgil van Dijk mencetak gol kemenangan di menit ke-92, menjadi bukti terbaru dari kebiasaan 'drama menit akhir' yang mereka tampilkan.

Meskipun pelatih Arne Slot mengakui Liverpool harus bermain lebih mudah, para pendukung tidak akan keberatan jika drama serupa kembali terjadi saat melawan Everton. Liverpool memiliki rekor kandang yang superior melawan The Toffees, hanya kalah sekali dalam 28 pertemuan terakhir mereka di Anfield (17 menang, 10 seri).

Di sisi lain, Everton di bawah asuhan David Moyes menunjukkan respons positif setelah kalah di laga pembuka. Mereka meraih tujuh poin dari tiga laga terakhir, termasuk dua kemenangan beruntun sebelum ditahan imbang 0-0 oleh Aston Villa.

Meskipun punya rekor buruk di Anfield (Moyes belum pernah menang dalam 20 kunjungan), Everton memiliki modal enam kemenangan tandang dalam 11 laga terakhir di Liga Inggris.

Secara historis, Liverpool unggul telak dengan 100 kemenangan berbanding 68 kemenangan milik Everton dari 246 pertemuan. Liverpool juga hanya kalah sekali dari 28 laga kandang terakhir melawan Everton.

Selebrasi Mohamed Salah di laga Burnley vs Liverpool. (Foto: Premier League)

2. Prediksi Susunan Pemain dan Skor

Liverpool kemungkinan akan kembali menurunkan skuad terbaiknya, dengan Mohamed Salah yang berambisi mencetak gol dan mendekati rekor Steven Gerrard di derbi Merseyside. Pemain baru seperti Alexander Isak dan Hugo Ekitike akan bersaing untuk memimpin lini serang.