Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tensi Mulai Panas Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Bobotoh dan The Jakmania Diminta Tetap Jaga Kedamaian

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |11:06 WIB
Tensi Mulai Panas Jelang Persib Bandung vs Persija Jakarta, Bobotoh dan The Jakmania Diminta Tetap Jaga Kedamaian
Persib dan Persija bakal berjumpa di awal tahun 2026. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BANDUNG – Mantan Ketua Umum Viking Persib Club (VPC), Heru Joko, mengeluarkan imbauan penting bagi pendukung Persib Bandung dan Persija Jakarta untuk bersama-sama menjaga kondusivitas sepak bola nasional. Langkah ini diambil guna meredam rivalitas ekstrem yang selama ini melekat erat pada kedua kelompok suporter fanatik tersebut.

Persib Bandung dijadwalkan akan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Januari 2026. Meskipun pertandingan bertajuk laga klasik ini masih menyisakan waktu dua pekan lagi, aroma persaingan sengit sudah mulai menjalar di media sosial dan ruang publik.

Heru Joko menilai duel antara tim berjuluk Maung Bandung dan Macan Kemayoran ini bukan sekadar laga biasa, melainkan panggung utama yang selalu dinantikan oleh seluruh pencinta sepak bola di Tanah Air. Oleh karena itu, ia berharap pertandingan ini bisa meninggalkan kesan positif bagi semua orang.

"Iya, yang pasti Persib vs Persija itu ditunggu sama banyak orang. Karena ditunggu, Persib vs Persija harusnya bisa jadi tontonan yang jadi tuntunan," kata Heru Joko di Stadion Madya, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

1. Rivalitas Hanya Sebatas Lapangan Hijau

Bobotoh ramaikan pawai juara Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Bobotoh ramaikan pawai juara Persib Bandung. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Menurut pandangan Heru Joko, rivalitas tinggi antara Persib dan Persija seharusnya hanya berlangsung selama 90 menit jalannya pertandingan di atas rumput hijau. Ia mendorong kedua belah suporter untuk bersikap lebih dewasa dengan berlapang dada menerima hasil akhir laga serta mampu menahan diri dari tindakan provokatif.

"Semuanya harus menahan diri. Rivalitas itu hanya di lapangan. Saya juga ingin pertandingan itu berlangsung seru banget dan di lapangan bertarung saja. Ketika di luar sudah, 2x45 menit saja bertarungnya," tutur sosok senior di kalangan suporter Persib tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190987/robi_darwis_sudah_kembali_dari_tugas_membela_timnas_indonesia_u_22_di_sea_games_2025-krwe_large.jpg
Tugas Bela Timnas Indonesia U-22 Kelar, Robi Darwis Siap Bantu Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190986/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_cukup_menyayangkan_rizky_ridho_gagal_meraih_puskas_award_2025-ydz6_large.jpg
Respons Mauricio Souza Usai Rizky Ridho Gagal Raih Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191050/persebaya_surabaya_ditahan_borneo_fc_2_2_di_super_league_2025_2026-yqNL_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191040/federico_barba_berharap_persib_bandung_bisa_memenangi_empat_laga_tersisa_di_putaran_pertama_super_league_2025_2026-4fPi_large.jpg
Federico Barba Ingin Persib Bandung Sapu Bersih 4 Laga Sisa di Putaran Pertama Super League 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/21/11/1658367/pelatih-futsal-thailand-pensiun-usai-keok-dari-indonesia-di-final-sea-games-2025-yxz.jpg
Pelatih Futsal Thailand Pensiun usai Keok dari Indonesia di Final SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/sea_games_2025_resmi_ditutup_dengan_menampilkan_ke.jpg
SEA Games 2025 Ditutup Meriah di Bangkok, Tongkat Estafet Berpindah ke Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement