Tugas Bela Timnas Indonesia U-22 Kelar, Robi Darwis Siap Bantu Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC

Robi Darwis sudah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Robi Darwis sudah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025. Kini, ia bersiap membantu Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-14 Super League 2025-2026.

Ada dua pemain Persib yang telah bergabung dengan tim usai membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025. Selain Robi, Kakang Rudianto juga sudah kembali berlatih.

1. Siap Tampil

Setelah menjalani dua sesi latihan bersama Persib Bandung, Robi menyatakan siap tampil di laga kontra Bhayangkara FC. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (21/12/2025) malam WIB.

"Alhamdulillah kondisi juga baik. Sudah berapa pekan tidak ikut latihan, sekarang kembali lagi," kata Robi, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (21/12/2025).

"Setelah timnas saya kembali fokus lagi pada tim. Saya pribadi juga senang kembali gabung ke tim, benar-benar antusias," sambung pemain berusia 22 tahun itu.