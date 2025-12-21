Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tugas Bela Timnas Indonesia U-22 Kelar, Robi Darwis Siap Bantu Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |04:41 WIB
Tugas Bela Timnas Indonesia U-22 Kelar, Robi Darwis Siap Bantu Persib Bandung Hadapi Bhayangkara FC
Robi Darwis sudah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Robi Darwis sudah kembali dari tugas membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025. Kini, ia bersiap membantu Persib Bandung menghadapi Bhayangkara FC di pekan ke-14 Super League 2025-2026.

Ada dua pemain Persib yang telah bergabung dengan tim usai membela Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025. Selain Robi, Kakang Rudianto juga sudah kembali berlatih.

1. Siap Tampil

Robi Darwis

Setelah menjalani dua sesi latihan bersama Persib Bandung, Robi menyatakan siap tampil di laga kontra Bhayangkara FC. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu (21/12/2025) malam WIB.

"Alhamdulillah kondisi juga baik. Sudah berapa pekan tidak ikut latihan, sekarang kembali lagi," kata Robi, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (21/12/2025).

"Setelah timnas saya kembali fokus lagi pada tim. Saya pribadi juga senang kembali gabung ke tim, benar-benar antusias," sambung pemain berusia 22 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3190986/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza_cukup_menyayangkan_rizky_ridho_gagal_meraih_puskas_award_2025-ydz6_large.jpg
Respons Mauricio Souza Usai Rizky Ridho Gagal Raih Puskas Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191050/persebaya_surabaya_ditahan_borneo_fc_2_2_di_super_league_2025_2026-yqNL_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Drama 4 Gol Berakhir Sama Kuat 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191040/federico_barba_berharap_persib_bandung_bisa_memenangi_empat_laga_tersisa_di_putaran_pertama_super_league_2025_2026-4fPi_large.jpg
Federico Barba Ingin Persib Bandung Sapu Bersih 4 Laga Sisa di Putaran Pertama Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/49/3191031/dewa_united_menang_telak_5_1_atas_persis_solo_di_super_league_2025_2026-luFx_large.jpg
Hasil Dewa United vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Banten Warriors Pesta Gol 5-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/20/51/1658065/klasemen-medali-sea-games-2025-indonesia-pastikan-finis-runnerup-hvw.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Pastikan Finis Runner-up
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/jersey_syauqi_saud_saat_raih_medali_emas_sea_games.jpg
Jersey Emas Timnas Futsal Indonesia Milik Syauqi Saudi Dilelang untuk Korban Bencana Sumatra
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement