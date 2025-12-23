Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026, Nomor 1 Segera Merapat ke Persib Bandung?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |12:03 WIB
3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026, Nomor 1 Segera Merapat ke Persib Bandung?
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dikabarkan akan pindah ke Super League 2025-2026 menarik diulas. Salah satunya akankah segera merapat ke Persib Bandung?

Ya, sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia memutuskan melanjutkan karier di Tanah Air. Kepindahan mulai terjadi pada awal musim 2025-2026.

Nama-nama pemain andalan di Timnas Indonesia memutuskan merapat ke sejumlah tim top di Indonesia. Di antaranya, ada Thom Haye dan Eliano Reijnders yang gabung Persib Bandung, Thom Haye yang merapat ke Persija Jakarta, Rafael Struick ke Dewa United, hingga Jens Raven ke Bali United.

Kini, gelombang perpindahan pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke Super League tampaknya akan berlanjut. Ada beberapa nama yang sudah dikaitkan dan disebut-sebut berpotensi gabung klub Tanah Air dalam waktu dekat. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026:

1. Joey Pelupessy

Joey Pelupessy berpotensi debut di laga Timnas Indonesia vs Bahrain PSSI

Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dikabarkan akan pindah ke Super League 2025-2026 adalah Joey Pelupessy. Dia dikaitkan erat dengan Persib Bandung saat ini.

Hal ini tak terlepas dari kontrak Joey yang akan segera berakhir dengan klubnya asal Belgia, yakni Lommel SK. Kontrak Joey tersisa hingga 30 Juni 2026. Dengan begitu, dia berpotensi besar meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin 2026 yang dibuka pada Januari mendatang.

Kehadiran Joey bisa membuat skuad Persib makin tangguh. Di Lommel sendiri, Joey turut jadi andalan. Dia sudah bermain di 16 laga musim ini dengan catatan 3 gol.

2. Maarten Paes

Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)

Kemudian, ada Maarten Paes. Kiper andalan Timnas Indonesia ini juga dikaitkan erat dengan Persib Bandung saat ini.

Paes bisa jadi andalan Bojan Hodak di posisi penjaga gawang, selain sosok Teja Paku Alam yang terus dimainkan musim ini.

Namun, mendatangkan Paes bukan perkara mudah. Dia juga jadi andalan di klubnya saat ini, yakni FC Dallas. Paes juga masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191407/bernardo_tavares-2SBW_large.jpg
Resmi! Persebaya Surabaya Tunjuk Bernardo Tavares sebagai Pelatih Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191404/semen_padang_vs_persija_jakarta-Whq2_large.jpg
Mauricio Souza Beberkan Penyebab Persija Jakarta Tumbang 0-1 dari Semen Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/49/3191382/joey_pelupessy-DXFq_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, I League Dukung Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Main di Super League
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/49/3191305/simak_kata_kata_hokky_caraka_usai_cetak_gol_tendangan_salto_spektakuler_di_laga_persita_tangerang_vs_persik_kediri-6iJx_large.jpg
Kata-Kata Hokky Caraka Usai Cetak Gol Tendangan Salto Spektakuler di Laga Persita Tangerang vs Persik Kediri
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658749/kunci-sukses-timnas-futsal-indonesia-patahkan-dominasi-thailand-di-sea-games-tml.webp
Kunci Sukses Timnas Futsal Indonesia Patahkan Dominasi Thailand di SEA Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/pelatih_bologna_vincenzo_italiano.jpg
Bologna Tak Berdaya di Final Piala Super Italia, Vincenzo Italiano Akui Napoli Terlalu Tangguh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement