3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026, Nomor 1 Segera Merapat ke Persib Bandung?

TIGA pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dikabarkan akan pindah ke Super League 2025-2026 menarik diulas. Salah satunya akankah segera merapat ke Persib Bandung?

Ya, sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia memutuskan melanjutkan karier di Tanah Air. Kepindahan mulai terjadi pada awal musim 2025-2026.

Nama-nama pemain andalan di Timnas Indonesia memutuskan merapat ke sejumlah tim top di Indonesia. Di antaranya, ada Thom Haye dan Eliano Reijnders yang gabung Persib Bandung, Thom Haye yang merapat ke Persija Jakarta, Rafael Struick ke Dewa United, hingga Jens Raven ke Bali United.

Kini, gelombang perpindahan pemain naturalisasi Timnas Indonesia ke Super League tampaknya akan berlanjut. Ada beberapa nama yang sudah dikaitkan dan disebut-sebut berpotensi gabung klub Tanah Air dalam waktu dekat. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dikabarkan Akan Pindah ke Super League 2025-2026:

1. Joey Pelupessy

Salah satu pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dikabarkan akan pindah ke Super League 2025-2026 adalah Joey Pelupessy. Dia dikaitkan erat dengan Persib Bandung saat ini.

Hal ini tak terlepas dari kontrak Joey yang akan segera berakhir dengan klubnya asal Belgia, yakni Lommel SK. Kontrak Joey tersisa hingga 30 Juni 2026. Dengan begitu, dia berpotensi besar meninggalkan klub pada bursa transfer musim dingin 2026 yang dibuka pada Januari mendatang.

Kehadiran Joey bisa membuat skuad Persib makin tangguh. Di Lommel sendiri, Joey turut jadi andalan. Dia sudah bermain di 16 laga musim ini dengan catatan 3 gol.

2. Maarten Paes

Kemudian, ada Maarten Paes. Kiper andalan Timnas Indonesia ini juga dikaitkan erat dengan Persib Bandung saat ini.

Paes bisa jadi andalan Bojan Hodak di posisi penjaga gawang, selain sosok Teja Paku Alam yang terus dimainkan musim ini.

Namun, mendatangkan Paes bukan perkara mudah. Dia juga jadi andalan di klubnya saat ini, yakni FC Dallas. Paes juga masih terikat kontrak hingga 31 Desember 2026.