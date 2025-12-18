Hasil Perempatfinal Piala Liga Inggris 2025-2026: Manchester City vs Brentford 2-0, Newcastle United Singkirkan Fulham

Simak hasil perempatfinal Piala Liga Inggris 2025-2026 di mana Manchester City menang 2-0 atas Brentford (Foto: X/@ManCity)

HASIL perempatfinal Piala Liga Inggris 2025-2026 sudah diketahui. Manchester City dan Newcastle United kompak melaju ke semifinal!

Sebanyak dua pertandingan perempatfinal Liga Inggris 2025-2026 digelar pada Kamis (18/12/2025) dini hari WIB. Pemenang akan menyusul Chelsea yang lebih dulu ke empat besar usai menyikat Cardiff City 3-1.

1. Juara Bertahan Melaju

Newcastle United vs Fulham berakhir 2-1 (Foto: X/@NUFC)

Kemenangan itu membuaat sang tetangga, Fulham, berharap bisa menyusul ke semifinal. Sayangnya, The Cottagers malah kalah 1-2 di Stadion St. James’ Park, Newcastle!

Yoane Wissa membuat publik tuan rumah bersorak di menit ke-10. Sasa Lukic sempat membuat skor kembali sama kuat di menit ke-16.

Setelah berjuang selama 90 menit, Newcastle United mendapat kemenangan di menit kedua injury time. Lewis Miley memaksa Fulham untuk mengakhiri mimpinya di babak perempatfinal.

Sang juara bertahan hanya tinggal dua langkah lagi untuk menjaga agar trofi tidak pindah dari St. James’ Park. Mereka akan menghadapi lawan berat di semifinal!