Marc Klok Masih Sesali Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya 2-2: Seharusnya Menang!

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, masih menyesali hasil imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia merasa Maung Bandung seharusnya menang!

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 3 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan berjalan begitu sengit karena kedua kesebelasan saling berbalas gol.

1. Hilang 2 Poin

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Klok cukup kecewa karena timnya gagal membawa pulang poin penuh. Kata dia, Persib seharusnya bisa meraih kemenangan, namun sayangnya kurang beruntung. Mengingat, gol Kakang Rudianto pada babak pertama harus dianulir wasit setelah meninjau lewat VAR.

“Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang. Semua pemain tidak senang. Seharusnya menang," kata Klok, dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (4/3/2026).

Meski demikian, pemain berusia 32 tahun itu tak ingin larut lama dalam hasil imbang melawan Persebaya. Klok memusatkan fokus ke laga berikutnya melawan Persik Kediri.

"Fokus pertandingan selanjutnya," tegas Klok.