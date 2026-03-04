Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Marc Klok Masih Sesali Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya 2-2: Seharusnya Menang!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:18 WIB
Marc Klok Masih Sesali Persib Bandung Ditahan Persebaya Surabaya 2-2: Seharusnya Menang!
Marc Klok masih menyesali laga Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang berakhir 2-2 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

KAPTEN Persib Bandung, Marc Klok, masih menyesali hasil imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya di pekan ke-24 Super League 2025-2026. Ia merasa Maung Bandung seharusnya menang!

Duel Persebaya Surabaya vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Senin 3 Maret 2026 malam WIB. Pertandingan berjalan begitu sengit karena kedua kesebelasan saling berbalas gol. 

1. Hilang 2 Poin

Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Persebaya Surabaya vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Klok cukup kecewa karena timnya gagal membawa pulang poin penuh. Kata dia, Persib seharusnya bisa meraih kemenangan, namun sayangnya kurang beruntung. Mengingat, gol Kakang Rudianto pada babak pertama harus dianulir wasit setelah meninjau lewat VAR. 

“Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang. Semua pemain tidak senang. Seharusnya menang," kata Klok, dilansir dari laman resmi Persib, Rabu (4/3/2026). 

Meski demikian, pemain berusia 32 tahun itu tak ingin larut lama dalam hasil imbang melawan Persebaya. Klok memusatkan fokus ke laga berikutnya melawan Persik Kediri. 

"Fokus pertandingan selanjutnya," tegas Klok. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement