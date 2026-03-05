Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Cetak Sejarah Digital, Rangkul VIDA demi Keamanan Kontrak dan Administrasi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:56 WIB
Persija Jakarta Cetak Sejarah Digital, Rangkul VIDA demi Keamanan Kontrak dan Administrasi
Persija Jakarta jalin kerjasama dengan VIDA. (Foto: Rivan/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Macan Kemayoran tidak hanya menunjukkan taringnya di atas rumput hijau, tetapi juga dalam tata kelola organisasi. Persija Jakarta resmi mengukir sejarah sebagai klub sepak bola pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui kolaborasi strategis dengan VIDA, penyedia solusi identitas digital dan pencegahan penipuan.

Langkah besar ini diresmikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Persija, Jakarta, Kamis (5/3/2026) siang WIBV. Melalui integrasi layanan VIDA Sign, Persija bertransformasi menuju ekosistem kerja yang sepenuhnya digital, mulai dari urusan internal hingga kesepakatan dengan pihak eksternal.

1. Perkuat Proteksi

Dalam industri sepak bola profesional yang dinamis, validitas dokumen seperti kontrak pemain dan kerja sama sponsor adalah aset yang sangat krusial. Diego Saputro, perwakilan dari Persija, menekankan kehadiran VIDA bertujuan untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin muncul di masa depan.

"Ini adalah langkah konkret kami untuk beradaptasi dengan dunia digital. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa mencegah manipulasi data, pemalsuan dokumen, hingga potensi sengketa administrasi," ujar Diego.

Persija Jakarta jalin kerjasama dengan VIDA. (Foto: Rivan/Okezone)
Persija Jakarta jalin kerjasama dengan VIDA. (Foto: Rivan/Okezone)

Senada dengan hal tersebut, SVP Marketing & Growth VIDA, Capriana Natalia, menjelaskan bahwa teknologi ini menjamin dua aspek utama: keamanan dan integritas.

"Bukan sekadar pencatatan, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan. Melalui VIDA Sign, dokumen penting seperti kontrak pemain terlindungi keasliannya dan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/49/3205229/persib_bandung_pasang_badan_untuk_pemainnya_kakang_rudianto_dan_bek_persebaya_surabaya_mikael_tata_yang_menjadi_korban_rasisme-915S_large.jpg
Kakang Rudianto dan Mikael Tata Jadi Korban Rasisme, Persib Bandung Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204899/persija_jakarta_dan_borneo_fc_bermain_sama_kuat_2_2_di_jis-z3Ek_large.jpg
Gagal Capai Target Lawan Persija Jakarta, Pelatih Borneo FC: Tetap Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204914/boaz_solossa-rgQV_large.jpg
Kisah Rekor Legenda Boaz Solossa yang Sulit Dipecahkan Siapa pun di Liga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/49/3204947/malut_united_menang_2_1_atas_madura_united_di_super_league_2025_2026-ifW7_large.jpg
Menang atas Madura United, Malut United Balik ke Persaingan Juara Super League 2025-2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/05/51/1683475/hasil-lengkap-all-england-2026-jonatan-christie-dan-alwi-farhan-tembus-16-besar-tdd.webp
Hasil Lengkap All England 2026: Jonatan Christie dan Alwi Farhan Tembus 16 BesarÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/21/tunggal_putra_indonesia_moh_zaki_ubaidillah.jpg
Hasil Undian Swiss Open 2026: Ubed Langsung Bentrok Li Shi Feng, Ginting Mulai dari Kualifikasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement