Persija Jakarta Cetak Sejarah Digital, Rangkul VIDA demi Keamanan Kontrak dan Administrasi

JAKARTA – Macan Kemayoran tidak hanya menunjukkan taringnya di atas rumput hijau, tetapi juga dalam tata kelola organisasi. Persija Jakarta resmi mengukir sejarah sebagai klub sepak bola pertama di Indonesia yang mengadopsi teknologi tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui kolaborasi strategis dengan VIDA, penyedia solusi identitas digital dan pencegahan penipuan.

Langkah besar ini diresmikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Kantor Persija, Jakarta, Kamis (5/3/2026) siang WIBV. Melalui integrasi layanan VIDA Sign, Persija bertransformasi menuju ekosistem kerja yang sepenuhnya digital, mulai dari urusan internal hingga kesepakatan dengan pihak eksternal.

1. Perkuat Proteksi

Dalam industri sepak bola profesional yang dinamis, validitas dokumen seperti kontrak pemain dan kerja sama sponsor adalah aset yang sangat krusial. Diego Saputro, perwakilan dari Persija, menekankan kehadiran VIDA bertujuan untuk memitigasi risiko hukum yang mungkin muncul di masa depan.

"Ini adalah langkah konkret kami untuk beradaptasi dengan dunia digital. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa mencegah manipulasi data, pemalsuan dokumen, hingga potensi sengketa administrasi," ujar Diego.

Persija Jakarta jalin kerjasama dengan VIDA. (Foto: Rivan/Okezone)

Senada dengan hal tersebut, SVP Marketing & Growth VIDA, Capriana Natalia, menjelaskan bahwa teknologi ini menjamin dua aspek utama: keamanan dan integritas.

"Bukan sekadar pencatatan, tapi bagaimana kita membangun kepercayaan. Melalui VIDA Sign, dokumen penting seperti kontrak pemain terlindungi keasliannya dan tidak dapat diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tambahnya.