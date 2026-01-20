Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Pemain PSG Layvin Kurzawa Disebut Resmi Gabung Persib Bandung Akhir Pekan Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:20 WIB
Mantan Pemain PSG Layvin Kurzawa Disebut Resmi Gabung Persib Bandung Akhir Pekan Ini
Layvin Kurzawa dikabarkan gabung Persib Bandung akhir pekan ini. (Foto: Instagram/@kurzawa)
MANTAN pemain Paris Saint Germain (PSG), Layvin Kurzawa, dilaporkan semakin dekat dengan Persib Bandung. Bahkan, eks Timnas Prancis itu dilaporkan akan menandatangani kontrak bersama Persib Bandung akhir pekan ini.

Layvin Kurzawa secara mengejutkan dikaitkan dengan Persib Bandung. Eks pemain Fulham itu bahkan disebut telah melakukan proses negosiasi dengan skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung.

Layvin Kurzawa. (Foto: Instagram/kurzawa)

Tampaknya, proses negosiasi Layvin Kurzawa menemui titik terang. Beredar laporan bahwa eks pemain AS Monaco itu hanya tinggal melakukan tanda tangan kontrak untuk kemudian diperkenalkan secara resmi sebagai rekrutan anyar Persib Bandung.

1. Dibocorkan L’Equipe

Kabar Layvin Kurzawa segera gabung Persib Bandung dilaporkan media asal Prancis, L'Equipe. Mereka melaporkan Layvin Kurzawa akan menandatangani kontrak pada akhir pekan ini dengan durasi selama kurang lebih lima bulan alias hingga akhir musim Super League 2025-2026. 

"Setelah masa baktinya di Boavista berakhir musim panas lalu, bek sayap Layvin Kurzawa (33 tahun) siap menghidupkan kembali kariernya di Indonesia," tulis L'Equipe.

"Pemain asal Prancis yang sebelumnya bermain untuk PSG dan Monaco ini diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan Persib Bandung pada akhir pekan ini hingga akhir musim," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
