HOME BOLA LIGA INDONESIA

Van Basty Sousa Didenda Rp75 Juta dan Larangan Main 2 Laga Setelah Acungkan Jari Tengah ke Suporter Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |11:56 WIB
Van Basty Sousa dihukum Komdis PSSI dua pertandingan dan denda Rp75 juta. (Foto: Media Persija Jakarta)
A
A
A

GELANDANG Persija Jakarta, Van Basty Sousa, harus menerima dua kenyataan pahit jelang memasuki putaran kedua Super League 2025-2026. Pemain asal Brasil itu mengalami cedera dan dijatuhi sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI. 

1. Van Basty Sousa Absen 3-4 Minggu ke Depan

Persija Jakarta Van Basty Sousa dikonfirmasi klub mengalami cedera pada bagian tangan, tepatnya robekan ligamen bahu. Akan tetapi, kondisinya tak begitu parah karena tidak memerlukan tindakan operasi.

Van Basty Sousa. (Foto: Media Persija)

“Untuk Souza, ia akan menjalani program rehabilitasi secara intensif dengan estimasi waktu sekitar 3–4 minggu hingga pulih kembali. Doakan agar keduanya cepat pulih dan kembali ke pertandingan,” ujar dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO, dokter Persija Jakarta, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.

2. Terima Hukuman dari Komdis PSSI

Sialnya, Van Basty Sousa bukan hanya menderita cedera. Di saat bersamaan, ia mendapatkan kabar tak sedap dari Komdis PSSI. 

Komdis PSSI menjatuhkan hukuman berupa larangan bermain sebanyak dua laga dan denda sebesar Rp75 juta. Van Basty Sousa mendapat sanksi itu karena tingkah lakunya saat Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada Minggu, 11 Januari 2026.

 

