HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Pemain Timnas Kosta Rika Diego Campos Resmi Gabung Bali United!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |18:09 WIB
Mantan Pemain Timnas Kosta Rika Diego Campos Resmi Gabung Bali United!
Diego Campos resmi gabung Bali United. (Foto: Laman resmi Bali United)
BALI United memperkuat tim menyambut putaran kedua Super League 2025-2026. Mereka mendatangkan mantan pemain Timnas Kosta Rika, Diego de Jesus Campos Ballestero, yang dikenal dengan nama Diego Campos.

1. Harapan Manajemen Bali United kepada Diego Campos

Chief Executive Officer (CEO) Bali United FC, Yabes Tanuri menyambut baik kehadiran Diego Campos. Winger berpengalaman ini akan menambah daya gedor Bali United di paruh kedua musim Super League 2025-2026.

Diego Campos resmi gabung Bali United

“Kami secara resmi mengumumkan Diego Campos menjadi bagian dari Bali United di putaran kedua kompetisi musim ini. Kami melihat Diego Campos menjadi salah satu kebutuhan tim pelatih di sektor penyerangan," kata Yabes Tanuri, Okezone mengutip dari laman resmi Bali United, Rabu (21/1/2026).

"Harapannya semoga Diego bisa memberikan kontribusi positif untuk perkembangan Bali United hingga akhir kompetisi nanti,” tambahnya.

2. Karier Diego Campos

Di level internasional, Diego Campos sempat memperkuat Timnas Kosta Rika U-23 pada 2015. Sejak 2023, ia membela Timnas senior Kosta Rika dengan catatan tiga caps dan satu gol.

Musim 2024-25 menjadi momentum Diego Campos kembali pulang ke tanah kelahirannya dengan berseragam LD Alajuelense. Bersama Alajuelense, winger 178 sentimeter ini tampil 78 pertandingan dengan mencetak 17 gol.

 

Telusuri berita bola lainnya
