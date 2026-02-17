Cara Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di VISION+, Klik di Sini!

HARAPAN masih menyala bagi Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 18.30 WIB, Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

1. Bukan Misi Mustahil bagi Persib Bandung

Laga ini menjadi panggung pembuktian bagi Maung Bandung untuk membalikkan defisit empat gol sekaligus menuntaskan misi balas dendam di kandang sendiri. Meski tertinggal, peluang Persib Bandung belum tertutup. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar, terutama dengan dukungan Bobotoh yang dipastikan memadati stadion.

Persib Bandung memiliki modal penting, karakter kuat saat bermain di Bandung. Dalam banyak pertandingan penting, Maung Bandung mampu tampil agresif sejak awal dan menekan lawan tanpa henti.

Situasi ini menjadi fondasi optimisme bahwa comeback besar bukan sesuatu yang mustahil. Di sisi lain, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat Julio Cesar dan Marc Klok yang masih menjalani pemulihan cedera sehingga harus absen saat menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua.

Namun di balik kabar tersebut, angin segar datang dari Beckham Putra yang telah pulih dan siap kembali bermain. Jika mampu mencetak dua gol di babak pertama, peluang kebangkitan akan semakin terbuka lebar.