Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Cara Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di VISION+, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |10:41 WIB
Cara Nonton Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di VISION+, Klik di Sini!
Persib Bandung siap menghantam Ratchaburi FC di leg II 16 besar. (Foto: VISION+)
A
A
A

HARAPAN masih menyala bagi Persib Bandung di ajang AFC Champions League 2 2025-2026. Pada Rabu 18 Februari 2026 pukul 18.30 WIB, Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC. Klik di sini untuk nonton streaming di VISION+.

1. Bukan Misi Mustahil bagi Persib Bandung

Laga ini menjadi panggung pembuktian bagi Maung Bandung untuk membalikkan defisit empat gol sekaligus menuntaskan misi balas dendam di kandang sendiri. Meski tertinggal, peluang Persib Bandung belum tertutup. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar, terutama dengan dukungan Bobotoh yang dipastikan memadati stadion.

Sergio Castel beraksi di laga Ratchaburi FC vs Persib Bandung (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Persib Bandung memiliki modal penting, karakter kuat saat bermain di Bandung. Dalam banyak pertandingan penting, Maung Bandung mampu tampil agresif sejak awal dan menekan lawan tanpa henti.

Situasi ini menjadi fondasi optimisme bahwa comeback besar bukan sesuatu yang mustahil. Di sisi lain, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat Julio Cesar dan Marc Klok yang masih menjalani pemulihan cedera sehingga harus absen saat menghadapi Ratchaburi FC pada leg kedua.

Namun di balik kabar tersebut, angin segar datang dari Beckham Putra yang telah pulih dan siap kembali bermain. Jika mampu mencetak dua gol di babak pertama, peluang kebangkitan akan semakin terbuka lebar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/261/3201906/beckham_putra_punya_pesan_untuk_bobotoh_jelang_laga_persib_bandung_vs_ratchaburi_fc_di_leg_ii_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-CDHA_large.jpg
Pesan Beckham Putra untuk Bobotoh Jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Kami Butuh Kalian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/261/3201983/persib_bandung-xXGA_large.jpg
Misi Balas Dendam di GBLA: Bojan Hodak Genjot Persiapan Persib Bandung Jelang Jamu Ratchaburi FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/261/3201943/persib_bandung_vs_ratchaburi_fc-93Ez_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Ratchaburi FC di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/261/3201933/frans_putros-XUSk_large.jpg
Soal Peluang Persib Bandung Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2, Frans Putros: Tidak Ada yang Mustahil!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/16/51/1677625/pesta-seks-di-kampung-atlet-olimpiade-musim-dingin-milan-10-ribu-kondom-ludes-di-hari-valentine-bui.webp
Pesta Seks di Kampung Atlet Olimpiade Musim Dingin Milan, 10 Ribu Kondom Ludes di Hari Valentine
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/17/jordi_amat_terpilih_sebagai_man_of_the_match_saat.jpg
Solid Jadi Gelandang Bertahan, Jordi Amat Kirim Kode Keras ke Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement