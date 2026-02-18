Juventus Dibantai Galatasaray 2-5 di Liga Champions 2025-2026, Luciano Spalletti: Kami Mundur 3 Langkah

ISTANBUL – Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, cukup kesal dengan kekalahan telak 2-5 dari Galatasaray di Leg I Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026. Penampilan di babak kedua disebutnya seperti mundur tiga langkah.

1. Sempat Unggul

Teun Koopmeiners cetak 2 gol di laga Galatasaray vs Juventus (Foto: UEFA)

Laga Galatasaray vs Juventus itu berlangsung di Stadion Rams Park, Istanbul, Turki, Rabu (18/2/2026) dini hari WIB. Sempat unggul 2-1 saat turun minum, Bianconeri justru pulang dengan rasa malu.

Brace Teun Koopmeiners (16’, 32’) membuat Juventus di atas angin usai tertinggl dari gol Gabriel Sara (15’). Namun, Galatasaray mengamuk dan mencetak empat gol via Noa Lang (49’, 74’), Davinson Sanchez (60’), dan Sacha Boey (86’).

2. Kartu Merah

Kekalahan Juventus itu tidak terlepas dari kartu merah yang diterima Juan Cabal di menit ke-67. Ironisnya, ia baru masuk di paruh kedua untuk menggantikan Andrea Cambiaso dengan maksud menghindari kartu kuning kedua.

Selain kartu merah, Cabal juga melakukan dua kesalahan fatal yang berujung gol bagi Galatasaray di babak kedua. Tidak heran, Spalletti cukup kesal hingga menyebut Juventus mundur tiga langkah di 45 menit akhir.