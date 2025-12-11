Jadwal Drawing 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?

JADWAL drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing akan dilangsungkan di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 30 Desember 2025. Wakil Indonesia di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung, sedang menunggu siapa lawan mereka di 16 besar.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup setelah mengoleksi 13 angka dari enam pertandingan. Di laga pamungkas Grup G yang digelar semalam, Persib Bandung menang 1-0 atas Bangkok United lewat sundulan Ramon Tanque di menit 45+1.

1. Persib Bandung Lawan Runner-up Grup E, F dan H

Berdasarkan regulasi yang ada, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup E, F dan H di 16 besar. Runner-up Grup E diperebutkan salah satu dari Macarthur FC (Australia) dan Cong An Ha Noi FC (Vietnam).

Sementara runner-up Grup F diamankan Ratchaburi (Thailand), sedangkan Grup H diisi Pohang Steelers (Korea Selatan). Melihat deretan calon lawan di atas, tentu berat jika Persib Bandung bertemu Pohang Steelers.

Pohang Steelers musim ini finis di posisi empat klasemen akhir Liga Korea Selatan. Finis keempat membuat mereka akan tampil di playoff AFC Champions League Elite 2026-2027.

2. Persib Bandung Tantang Pohang Steelers?

Pengamat sepakbola Tanah Air Abdul Haris berharap Persib Bandung tidak bertemu Pohang Steelers. Sebab, secara kualitas, level Pohang Steelers jelas di atas Macarthur FC, Cong An Ha Noi FC maupun Ratchaburi.