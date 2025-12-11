Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Drawing 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:30 WIB
Jadwal Drawing 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?
Persib Bandung berpeluang bertemu Pohang Steelers di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

JADWAL drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, drawing akan dilangsungkan di markas AFC, Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa, 30 Desember 2025. Wakil Indonesia di AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung, sedang menunggu siapa lawan mereka di 16 besar.

Maung Bandung -julukan Persib Bandung- lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai juara grup setelah mengoleksi 13 angka dari enam pertandingan. Di laga pamungkas Grup G yang digelar semalam, Persib Bandung menang 1-0 atas Bangkok United lewat sundulan Ramon Tanque di menit 45+1.

1. Persib Bandung Lawan Runner-up Grup E, F dan H

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

Berdasarkan regulasi yang ada, Persib Bandung akan menantang salah satu dari runner-up Grup E, F dan H di 16 besar. Runner-up Grup E diperebutkan salah satu dari Macarthur FC (Australia) dan Cong An Ha Noi FC (Vietnam).

Sementara runner-up Grup F diamankan Ratchaburi (Thailand), sedangkan Grup H diisi Pohang Steelers (Korea Selatan). Melihat deretan calon lawan di atas, tentu berat jika Persib Bandung bertemu Pohang Steelers.

Pohang Steelers musim ini finis di posisi empat klasemen akhir Liga Korea Selatan. Finis keempat membuat mereka akan tampil di playoff AFC Champions League Elite 2026-2027.

2. Persib Bandung Tantang Pohang Steelers?

Pengamat sepakbola Tanah Air Abdul Haris berharap Persib Bandung tidak bertemu Pohang Steelers. Sebab, secara kualitas, level Pohang Steelers jelas di atas Macarthur FC, Cong An Ha Noi FC maupun Ratchaburi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189161/persib_bandung_berpeluang_melawan_pohang_steelers_di_16_besar_acl_2_persib-B3g6_large.jpg
Sekalipun Lawan Pohang Steelers, Persib Bandung Dijagokan Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189122/bojan_hodak_pilih_fokus_ke_laga_malut_united_vs_persib_bandung_persibcoid-zgIe_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Potensi Persib Bandung Lawan Al Nassr di Final AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189115/3_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-CW4R_large.jpg
3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/261/3189106/ranking_liga_indonesia_tembus_18_asia_berkat_persib_bandung_persibcoid-YpaZ_large.jpg
Update Ranking Liga Indonesia Setelah Persib Bandung Menang 1-0 atas Bangkok United: Melesat Tajam!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/11/51/1654281/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-pertama-indonesia-peringkat-2-hrq.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Pertama: Indonesia Peringkat 2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/06/timnas_malaysia_u_22_membuka_perjalanan_di_sea_gam.jpg
Jadwal Vietnam Vs Malaysia di SEA Games 2025 Sore Ini: Duel Penentu Nasib Timnas Indonesia U-22
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement