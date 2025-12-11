Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kata-Kata Bojan Hodak Usai Loloskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions 2 2025-2026, Bicara Sepakbola Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |11:38 WIB
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Loloskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions 2 2025-2026, Bicara Sepakbola Indonesia
Bojan Hodak kala mendampingi Persib Bandung berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, sukses meloloskan timnya ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Dia pun membahas soal sepakbola Indonesia.

Bojan Hodak menyatakan bahwa lolosnya Persib ke babak 16 besar AFC Champions League 2 akan berdampak positif untuk sepakbola Indonesia. Hal itu menandakan tim-tim Tanah Air bisa bersaing dalam kompetisi bergengsi.

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

1. Persib Bandung Lolos 16 Besar

Skuad Maung Bandung -julukan Persib- lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 dengan status juara Grup G. Mereka total bisa mengemas 13 poin.

Persib menutup fase Grup G dengan kemenangan 1-0 atas Bangkok United. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu 10 Desember 2025.

2. Reaksi Bojan Hodak

Bojan Hodak pun takjub dengan atmosfer di laga Persib melawan Bangkok United. Kemenangan yang diraih pun bukan hanya jadi catatan manis untuk Persib, tetapi juga bagi persepakbolaan Indonesia.

"Saya merasa atmosfer pertandingan ini begitu fantastis. Raihan ini pun menjadi satu catatan bagus bagi persepakbolaan di Indonesia," kata Bojan Hodak, dilansir dari laman Persib, Kamis (11/12/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
