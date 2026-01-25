Gabung Persija Jakarta, Shayne Pattynama Sudah Berkarier di 5 Negara!

Shayne Pattynama ternyata sudah bertualang ke lima negara sepanjang kariernya (Foto: Persija Jakarta)

SHAYNE Pattynama resmi bergabung dengan Persija Jakarta pada Jumat 23 Januari 2026. Itu artinya, ia sudah berkarier di lima negara berbeda!

Karier Pattynama dimulai dari kota kelahirannya di Lelystad, Belanda. Ia bergabung dengan akademi Lelystad67 sebelum kemudian menyeberang ke tim muda Ajax Amsterdam pada 2007.

Dari Ibu Kota Amsterdam, Pattynama lantas berpindah ke Utrecht pada 2010. Ia menimba ilmu di klub tersebut dan tampil untuk beberapa kelompok umur sampai U-21 pada 2019.

1. Norwegia dan Belgia

Petualangan Pattynama berlanjut ke Telstar. Bisa dibilang, karier profesionalnya di level senior dimulai di sini. Dalam kurun 2019-2021, ia mengukir 48 penampilan dengan catatan 5 gol dan 5 assist.

Begitu kontraknya habis, Pattynama memberikan diri merantau ke Norwegia untuk memperkuat Viking FK. Ia merumput di sana dengan kontrak 2,5 tahun hingga Februari 2024.

Permainan Pattynama kian berkembang. Terbukti, ia tampil sebanyak 89 kali di semua kompetisi dengan catatan 3 gol dan 12 assist. Setelah kontraknya habis, pemain berdarah Semarang itu hengkang ke Belgia bersama KAS Eupen.