Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Misi ke Budapest: Kampanye Fans Have More Friends Siap Berangkatkan Suporter Indonesia ke Final Liga Champions

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |01:01 WIB
Misi ke Budapest: Kampanye <i>Fans Have More Friends</i> Siap Berangkatkan Suporter Indonesia ke Final Liga Champions
Misi ke Budapest: Kampanye Fans Have More Friends Siap Berangkatkan Suporter Indonesia ke Final Liga Champions. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harapan suporter sepak bola Tanah Air untuk menyaksikan partai puncak Liga Champions 2025-2026 secara langsung kini terbuka lebar. Melalui kampanye bertajuk 'Fans Have More Friends', Heineken resmi membuka peluang bagi para penggemar di Indonesia untuk memenangkan tiket nonton langsung di stadion, sekaligus mempererat solidaritas antar-komunitas pendukung klub Eropa.

Kegiatan ini dirancang khusus bagi seluruh komunitas suporter, terutama klub-klub yang tengah berlaga di Liga Champions, agar dapat merasakan atmosfer nonton bareng (nobar) yang berbeda. Guna menjangkau lebih banyak penggemar, Heineken menggelar rangkaian roadshow di tiga kota besar, yakni Jakarta, Medan, dan Surabaya.

Sejumlah lokasi akan disulap menjadi ruang eksklusif yang mempertemukan berbagai kelompok suporter untuk saling terkoneksi dan merayakan kecintaan mereka pada lapangan hijau. Inisiatif ambisius ini juga menjangkau lebih dari 117 outlet di seluruh penjuru Indonesia, memberikan kesempatan bagi para fans untuk keluar dari zona nyaman mereka dan melebur dalam komunitas yang lebih masif.

1. Mengubah Tradisi Nonton

Manajer Pemasaran Heineken Indonesia, Kahfi Arif, berharap kampanye ini dapat mematahkan sekat-sekat antar-suporter. Kahfi menekankan pentingnya memaksimalkan momen ini sebagai sarana untuk merayakan sepak bola secara kolektif, bukan lagi secara individual di rumah masing-masing.

Liga Champions. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Sepak bola itu punya kekuatan luar biasa untuk menyatukan orang. Tapi di Indonesia, masih banyak fans yang menikmatinya dalam circle kecil, apalagi dengan jam tayang dini hari dan terbatasnya tempat untuk kumpul. Lewat Fans Have More Friends, kami ingin bikin fans lebih mudah untuk berkumpul dan merayakan bola bareng-bareng," kata Kahfi, dikutip Jumat (10/4/2026).

“Kampanye ini berangkat dari realita ‘no bar’ menjadi momen ‘nobar’. Banyak fans di Indonesia yang akhirnya menonton pertandingan Liga Champions sendirian di dini hari karena keterbatasan akses untuk berkumpul," tambahnya.

"Lewat inisiatif ini, kami ingin mengubah momen tersebut menjadi pengalaman bersama, di mana fans bisa terhubung, berbagi vibe, dan merayakan sepak bola sebagaimana seharusnya dinikmati di Indonesia," lanjut Kahfi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement