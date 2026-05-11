Daftar Penghargaan Championship 2025-2026: Adhyaksa FC Sabet 2 Kategori

DAFTAR penghargaan Championship 2025-2026 sudah diketahui. Adhyaksa FC menyabet dua kategori meski hanya mengakhiri kompetisi di posisi tiga dan meraih tiket promosi ke Super League 2026-2027.

Championship 2025-2026 resmi berakhir usai laga PSS Sleman vs Garudayaksa FC di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, Sabtu 9 Mei malam WIB. Duel itu berjalan seru sepanjang 120 menit.

Drama empat gol tersaji di mana skor akhir 2-2. Pemenang harus ditentukan via adu penalti dan Garudayaksa FC unggul tipis 4-3 atas tuan rumah.

1. Flare dan Petasan

Selepas laga, suporter PSS langsung menyalahkan flare dan petasan. Mereka pun melemparkan ke dalam lapangan.

Para pemain Garudayaksa langsung bergegas meninggalkan lapangan tanpa selebrasi berlebihan. Langkah itu demi keamanan mereka.

Kondisi stadion berkapasitas 20 ribu penonton itu sempat dipenuhi asap. Awarding Championship sempat tertunda karena suporter masih ada yang melemparkan petasan dan flare ke dalam lapangan.