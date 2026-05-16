Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persipura Jayapura Dihukum Laga Kandang Tanpa Penonton Semusim Imbas Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |09:23 WIB
Persipura Jayapura Dihukum Laga Kandang Tanpa Penonton Semusim Imbas Kerusuhan di Stadion Lukas Enembe
Persipura Jayapura dihukum menggelar laga kandang tanpa penonton selama semusim penuh! (Foto: Instagram/@panggilsajaaldo_)
A
A
A

KOMITE Disiplin PSSI (Komdis PSSI) resmi menjatuhkan hukuman tegas untuk Persipura Jayapura imbas kerusuhan di laga Playoff Championship 2025-2026. Mereka diwajibkan menggelar laga kandang tanpa penonton selama semusim penuh.

Sanksi tersebut diberikan setelah Persipura kalah 0-1 dari Adhyaksa FC pada pertandingan playoff promosi Super League, Jumat 8 Mei 2026 malam WIB. Kericuhan terjadi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, beberapa saat setelah laga berakhir.

1. Aksi Anarkis

Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC berakhir ricuh (Foto: Instagram/@prettygirllo0oni)
Laga Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC berakhir ricuh (Foto: Instagram/@prettygirllo0oni)

Kekalahan itu memicu kekecewaan suporter Persipura. Sejumlah pendukung masuk ke dalam lapangan dan melakukan perusakan fasilitas stadion.

Tidak hanya itu, aksi anarkis juga terjadi di area luar stadion. Beberapa kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi pertandingan dilaporkan ikut dibakar massa.

Atas insiden tersebut, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman tegas kepada Persipura. Klub asal Papua itu dilarang menggelar pertandingan kandang dengan kehadiran penonton sepanjang musim 2026-2027.

Selain sanksi larangan penonton, Persipura juga dikenai denda dengan total mencapai Rp240 juta. Hukuman itu diberikan berdasarkan berbagai pelanggaran yang terjadi selama dan setelah pertandingan berlangsung.

Rincian denda mencakup pelemparan smoke bomb, flare, dan petasan sebesar Rp125 juta. Kemudian invasi suporter ke lapangan dikenai sanksi Rp50 juta dan pelemparan botol air minum ke arah lapangan sebesar Rp15 juta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/261/3211475/liga_champions-EsBn_large.jpg
Misi ke Budapest: Kampanye Fans Have More Friends Siap Berangkatkan Suporter Indonesia ke Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/49/3202533/simak_kisah_alfin_faiz_kelilauw_yang_direkomendasikan_andik_vermansah_kepada_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman-t1Bz_large.jpg
Kisah Alfin Faiz Kelilauw, Bek Muda Garudayaksa FC yang Direkomendasikan Andik Vermansah untuk Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202253/pelatih_persekad_depok_achmad_zulkifli_terkesan_dengan_manuver_juru_taktik_timnas_indonesia_john_herdman-JZRY_large.jpg
Manuver Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Pemain Liga 2 Tuai Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/49/3202294/john_herdman-sXlH_large.jpg
Senang Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Championship, Braif Fatari: Kasta Kedua Sudah Naik Kelas
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/14/11/1706835/timnas-indonesia-mau-tambah-5-pemain-naturalisasi-baru-jlp.webp
Timnas Indonesia Mau Tambah 5 Pemain Naturalisasi Baru
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/05/16/liverpool_vs_aston_villa.jpg
Dibantai Aston Villa, Arne Slot Akui Liverpool dalam Situasi Berbahaya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement