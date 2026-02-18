Senang Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Championship, Braif Fatari: Kasta Kedua Sudah Naik Kelas

DEPOK – Gelandang Persikad Depok, Braif Fatari, menyambut positif terobosan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, yang mulai melirik kompetisi kasta kedua atau Championship. Langkah ini dinilai sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas Liga 2 yang kini dihuni oleh banyak talenta muda berbakat dan persaingan yang semakin kompetitif.

Kehadiran John Herdman di tribun penonton saat laga Garudayaksa kontra Persekat di Stadion Pakansari, Bogor, pekan lalu, menjadi sinyal kuat pintu Timnas Indonesia terbuka bagi siapa saja. Braif menilai langkah ini sangat adil karena talenta hebat tidak hanya berpusat di kasta tertinggi saja, melainkan tersebar hingga ke kompetisi bawah.

Braif Fatari mengakui sangat senang John Herdman tidak hanya memantau Super League saja, tetapi juga Championship. Menurutnya, kompetisi kasta kedua pun tidak boleh dipandang sebelah mata karena gap kualitas antarkasta kini semakin menipis.

"Ya, saya rasa cukup fair ya. Mungkin pelatih Timnas sekarang dia memantau Liga 2 juga, jadi saya rasa dia tahu mungkin kualitas Liga 2 juga ya tidak beda jauh dengan Liga 1, gitu mungkin," kata Braif Fatari saat ditemui di Depok, dikutip Rabu (18/2/2026).

Braif Fatari. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Motivasi Tinggi Menembus Level Elite

Mantan pemain Persija Jakarta itu mengaku kian terpacu untuk memberikan performa maksimal bersama Persikad Depok di setiap pertandingan. Baginya, kehadiran tim pelatih Timnas di stadion adalah momentum bagi setiap pemain untuk membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola nasional.