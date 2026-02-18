Kisah Bio Paulin Harap Pelatih Timnas Indonesia Bantu Persipura Jayapura Promosi ke Liga 1

KISAH Bio Paulin berharap pelatih Timnas indonesia membantu Persipura Jayapura promosi ke Liga 1 akan diulas Okezone. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. PSSI memutuskan memecat Shin Tae-yong yang dalam progress tepat bersama Timnas Indonesia.

Setelah PSSI memecat Shin Tae-yong, Bio Paulin melempar harap. Harapan itu disampaikan Bio Paulin di akun X-nya, @biopauline.

Candaan Bio Paulin yang berharap pelatih Timnas Indonesia bantu Persipura Jayapura promosi ke Liga 1. (Foto: X/@biopauline)

“Bio harap pelatih timnas yang baru lebih bagus lagi dan target minimum bisa bawa Persipura balik ke Liga 1,” tulis @biopauline.

1. Candaan Bio Paulin

Tentu banyak yang bertanya-tanya, apa hubungan pelatih Timnas Indonesia ditargetkan membawa Persipura Jayapura promosi ke Liga 1? Satu yang pasti, tweet di atas hanya candaan semata, mengingat Bio Paulin sering mengeluarkan tweet-tweet kocak di akun X-nya.

Tak lama setelah tweet di atas, PSSI mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert hanya sembilan bulan menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Ia dipecat PSSI setelah gagal meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Persipura Jayapura? Skuad Mutiara Hitam gagal promosi ke Super League 2025-2026.