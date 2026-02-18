Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Bio Paulin Harap Pelatih Timnas Indonesia Bantu Persipura Jayapura Promosi ke Liga 1

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |17:07 WIB
Kisah Bio Paulin Harap Pelatih Timnas Indonesia Bantu Persipura Jayapura Promosi ke Liga 1
Bio Paulin berharap Persipura Jayapura promosi ke Super League. (Foto: Instagram/@biopaulinpierre)
A
A
A

KISAH Bio Paulin berharap pelatih Timnas indonesia membantu Persipura Jayapura promosi ke Liga 1 akan diulas Okezone. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. PSSI memutuskan memecat Shin Tae-yong yang dalam progress tepat bersama Timnas Indonesia.

Setelah PSSI memecat Shin Tae-yong, Bio Paulin melempar harap. Harapan itu disampaikan Bio Paulin di akun X-nya, @biopauline.

Candaan Bio Paulin yang berharap pelatih Timnas Indonesia bantu Persipura Jayapura promosi ke Liga 1. (Foto: X/@biopauline)
Candaan Bio Paulin yang berharap pelatih Timnas Indonesia bantu Persipura Jayapura promosi ke Liga 1. (Foto: X/@biopauline)

“Bio harap pelatih timnas yang baru lebih bagus lagi dan target minimum bisa bawa Persipura balik ke Liga 1,” tulis @biopauline.

1. Candaan Bio Paulin

Tentu banyak yang bertanya-tanya, apa hubungan pelatih Timnas Indonesia ditargetkan membawa Persipura Jayapura promosi ke Liga 1? Satu yang pasti, tweet di atas hanya candaan semata, mengingat Bio Paulin sering mengeluarkan tweet-tweet kocak di akun X-nya.

Tak lama setelah tweet di atas, PSSI mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert hanya sembilan bulan menjadi pelatih Timnas Indonesia.

Ia dipecat PSSI setelah gagal meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Bagaimana dengan Persipura Jayapura? Skuad Mutiara Hitam gagal promosi ke Super League 2025-2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202245/saddil_ramdani_pernah_mengaku_tidak_puasa_di_hadapan_shin_tae_yong_shintaeyong7777-ELh4_large.jpg
Kisah Saddil Ramdani Blak-blakan Ngaku Tak Puasa Ramadhan di Depan Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202232/taisei_marukawa_layak_dinaturalisasi_untuk_memperkuat_timnas_indonesia_dewaunitedfc-q8Xt_large.jpg
5 Pemain Asing Liga Indonesia yang Layak Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Taisei Marukawa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202223/firman_utina_terpilih_sebagai_pemain_terbaik_piala_aff_2010_firmanutina1515-I9dy_large.jpg
Kisah Firman Utina, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Pemain Terbaik Piala AFF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202213/timnas_indonesia_kalah_dari_malaysia_di_final_piala_aff_2010_okezone-GglW_large.jpg
Maman Abdurahman Cerita Penyebab Yongki Aribowo Starter saat Timnas Indonesia Kalah 0-3 dari Malaysia di Final Piala AFF 2010
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/17/51/1677945/ajang-maraton-planet-surf-run-2026-resmi-digelar-seluruh-pelari-dapat-perlindungan-maksimal-uqo.webp
Ajang Maraton Planet Sports Run 2026 Resmi Digelar, Seluruh Pelari dapat Perlindungan Maksimal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/11/allano_lima.jpg
Allano Lima Kirim Pesan Serius jelang Persija Jakarta vs PSM Makassar di JIS
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement