Manuver Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Pantau Pemain Liga 2 Tuai Pujian

DEPOK – Pelatih Persekad Depok, Achmad Zulkifli, terkesan dengan manuver juru taktik Timnas Indonesia John Herdman. Pasalnya, arsitek asal Inggris itu tidak segan memantau pemain-pemain di Liga 2 atau Championship 2025-2026!

Herdman tertangkap kamera menyaksikan laga Garudayaksa FC vs Persekat Tegal di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 14 Februari 2026 malam WIB. Itu adalah kali pertamanya menyaksikan langsung laga di divisi bawah.

1. Sambut Positif

Achmad Zulkifli menyambut positif apa yang dilakukan oleh Herdman. Ia menilai pemain muda potensial tidak hanya ada di Super League selaku kasta teratas saja, tetapi juga Championship.

"Wah ini pelatih yang luar biasa. Dia pelatih yang sebelumnya di Kanada. Dia bisa juga mengangkat tim ke Piala Dunia ya," kata Achmad Zulkifli saat ditemui di Depok, dikutip Rabu (18/2/2026).

"Intinya dia membuat pondasi dan dia merasa Indonesia ini banyak bakat-bakat, makanya dia pantau dari Liga 1, Liga 2," tambahnya.