Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kalah 0-2 dari PSG di Liga Champions 2025-2026, Jeremie Frimpong Jadi Sasaran Amuk Fans Liverpool

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |09:33 WIB
Jeremie Frimpong di laga PSG vs Liverpool. (Foto: UEFA)
A
A
A

PARIS – Langkah Liverpool di leg pertama perempatfinal Liga Champions 2025-2026 harus dimulai dengan hasil buruk. Bertandang ke markas Paris Saint-Germain (PSG), skuad asuhan Arne Slot dipaksa menyerah dengan skor meyakinkan 0-2 oleh sang juara bertahan.

PSG, yang musim lalu sukses mengangkat trofi si Kuping Besar, menunjukkan kelasnya sebagai kandidat kuat juara. Tim asuhan Luis Enrique langsung menggebrak lewat gol pembuka Desire Doue pada menit ke-11 yang sempat membentur pemain lawan.

Dominasi Les Parisiens berlanjut di babak kedua melalui gol Khvicha Kvaratskhelia, yang lahir setelah skema permainan memukau melibatkan 27 operan tanpa putus.

1. Eksperimen Gagal Arne Slot

Dalam laga ini, Arne Slot mencoba taktik baru dengan formasi tiga bek sejajar yang dihuni Joe Gomez, Virgil van Dijk, dan Ibrahima Konate. Jeremie Frimpong dan Milos Kerkez dipasang sebagai bek sayap untuk memberikan daya ledak dari sisi lapangan.

Namun, eksperimen ini justru menjadi bumerang bagi The Reds. Jeremie Frimpong menjadi pemain yang paling disorot karena penampilannya yang dianggap jauh di bawah standar.

Aksi Jeremie Frimpong di laga PSG vs Liverpool. (Foto: UEFA)

Pemain asal Belanda itu terlihat keteteran menjaga lini pertahanan dan gagal memberikan kontribusi saat menyerang. Jurnalis ternama The Athletic, James Pearce, bahkan mengkritik buruknya umpan-umpan silang Frimpong melalui media sosialnya.

"Frimpong dan Wirtz sama-sama bersalah karena mengirimkan umpan yang buruk dari area sayap. Peluang yang menjanjikan terbuang sia-sia," tulis Pearce, dilansir dari Give Me Sport, Kamis (9/4/2026).

Frimpong akhirnya ditarik keluar pada menit ke-90 dengan statistik mengecewakan, yakni rating 6.0 versi SofaScore, yang merupakan nilai terburuk di antara seluruh pemain di lapangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement