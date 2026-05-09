Hasil PSS Sleman vs Garudayaksa FC di Final Championship 2025-2026: Tekuk Tuan Rumah Lewat Adu Penalti, Garudayaksa Juara!

SLEMAN – Garudayaksa FC resmi memastikan diri sebagai kampiun Championship 2025-2026 setelah melewati laga penuh drama di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (9/5/2026) malam WIB. Sempat unggul dua gol lalu disamakan di menit akhir, skuat asuhan Widodo C. Putro akhirnya mengunci kemenangan atas PSS Sleman lewat babak adu penalti dengan skor 2-2 (4-3).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal laga. Garudayaksa FC pun memberikan perlawanan dengan mengancam lewat skema serangan balik cepat yang merepotkan barisan pertahanan lawan.

Pada menit ke-22, Garudayaksa mampu unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah. Kepastian itu didapat setelah Alfin Faiz mampu memanfaatkan blunder Ega Rizky dalam mengantisipasi bola yang berujung gol pembuka.

Garudayaksa pun berhasil menggandakan keunggulan atas PSS pada menit ke-36. Gol tersebut dicatatkan oleh Everton Nascimento lewat eksekusi tendangan penalti yang tenang ke gawang tim berjuluk Super Elja.

PSS bermain lebih ngotot untuk memperkecil ketertinggalan dari Garudayaksa. Namun, skuat Super Elang Jawa belum mampu memaksimalkan sejumlah umpan kunci menjadi gol balasan.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi yang tercipta. Untuk sementara waktu, Garudayaksa masih unggul meyakinkan 2-0 atas PSS Sleman.

PSS Sleman vs Garudayaksa FC. (Foto: Instagram/garudayaksafc.official)

Babak Kedua

Pada menit ke-59, PSS mampu memperkecil ketertinggalan dari tim lawan. Kepastian itu terjadi setelah Gustavo Tocantins mampu menjebol gawang Yoewanto Beny dan membangkitkan asa pendukung tuan rumah.

Memasuki pertengahan babak kedua, PSS mendominasi jalannya permainan dengan sangat agresif. Hal tersebut ditandai dengan taktik mereka yang mengurung total pertahanan Garudayaksa sepanjang sisa waktu reguler.