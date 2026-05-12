Hasil Implementasi Penggunaan VAR di 273 Pertandingan Championship 2025-2026: Kompetisi Berjalan Luar Biasa!

KOMPETISI kasta kedua di Indonesia, Championship 2025-2026, digelar dengan implementasi Video Assistant Referee (VAR) untuk pertama kalinya. VAR hadir di 273 pertandingan yang meningkatkan kualitas kompetisi.

1. Garudayaksa FC Juara Championships 2025-2026

Garudayaksa FC menjadi juara Championships 2025-2026, PSS Sleman di posisi kedua, dan Adhyaksa FC menempati peringkat ketiga. Ketiga tim tersebut berhak promosi ke Super League 2026-2027.

Andik Vermansah membawa Garudayaksa FC juara Championships 2025-2026. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus bersyukur Championship 2025-2026 berjalan dengan baik hingga akhir musim. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kompetisi.

“Sebanyak 273 pertandingan telah terlaksana dengan semangat kompetitif yang luar biasa, termasuk implementasi VAR untuk pertama kalinya di Championship,” kata Ferry Paulus dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (12/5/2026).

2. Ucapan Terima Kasih dari Operator Kompetisi

Selain itu, Ferry Paulus mengatakan kesuksesan Championship berkat peran serta seluruh klub peserta, perangkat pertandingan, suporter, stakeholder sepakbola nasional, pihak keamanan, serta panitia pelaksana. Mereka turu menjaga kelancaran kompetisi sepanjang musim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klub, pemain, ofisial, perangkat pertandingan, suporter, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga kualitas dan semangat kompetisi sepanjang musim ini," kata Ferry Paulus.