Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Implementasi Penggunaan VAR di 273 Pertandingan Championship 2025-2026: Kompetisi Berjalan Luar Biasa!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |17:08 WIB
Hasil Implementasi Penggunaan VAR di 273 Pertandingan Championship 2025-2026: Kompetisi Berjalan Luar Biasa!
Garudayaksa FC juara Championship 2025-2026. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)
A
A
A

KOMPETISI kasta kedua di Indonesia, Championship 2025-2026, digelar dengan implementasi Video Assistant Referee (VAR) untuk pertama kalinya. VAR hadir di 273 pertandingan yang meningkatkan kualitas kompetisi.

1. Garudayaksa FC Juara Championships 2025-2026

Garudayaksa FC menjadi juara Championships 2025-2026, PSS Sleman di posisi kedua, dan Adhyaksa FC menempati peringkat ketiga. Ketiga tim tersebut berhak promosi ke Super League 2026-2027.

Andik Vermansah membawa Garudayaksa FC juara Championships 2025-2026. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)
Andik Vermansah membawa Garudayaksa FC juara Championships 2025-2026. (Foto: Instagram/@garudayaksafc.official)

Direktur Utama I.League, Ferry Paulus bersyukur Championship 2025-2026 berjalan dengan baik hingga akhir musim. Karena itu, ia mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung jalannya kompetisi.

“Sebanyak 273 pertandingan telah terlaksana dengan semangat kompetitif yang luar biasa, termasuk implementasi VAR untuk pertama kalinya di Championship,” kata Ferry Paulus dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa (12/5/2026).

2. Ucapan Terima Kasih dari Operator Kompetisi

Selain itu, Ferry Paulus mengatakan kesuksesan Championship berkat peran serta seluruh klub peserta, perangkat pertandingan, suporter, stakeholder sepakbola nasional, pihak keamanan, serta panitia pelaksana. Mereka turu menjaga kelancaran kompetisi sepanjang musim.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh klub, pemain, ofisial, perangkat pertandingan, suporter, dan seluruh pihak yang telah bersama-sama menjaga kualitas dan semangat kompetisi sepanjang musim ini," kata Ferry Paulus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/261/3211475/liga_champions-EsBn_large.jpg
Misi ke Budapest: Kampanye Fans Have More Friends Siap Berangkatkan Suporter Indonesia ke Final Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217238//adhyaksa_fc_resmi_promosi_ke_super_league_2026_2027_adhyaksafcbanten-cwGo_large.jpg
Hasil Persipura Jayapura vs Adhyaksa FC di Championship 2025-2026: Sang Jaksa Promosi ke Super League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/51/3216484//andik_vermansah_berpotensi_dipanggil_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_untuk_piala_aff_2026_andikvermansah-1DXS_large.jpg
Andik Vermansah Dipanggil John Herdman ke Timnas Indonesia Jelang Piala AFF 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/49/3216263//berikut_dua_klub_yang_promosi_ke_super_league_musim_2026_2027-OUG5_large.jpg
2 Klub yang Promosi ke Super League Musim 2026-2027, Nomor 1 Ciptakan Derby Panas!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/11/51/1705589/megawati-hangestri-resmi-gabung-hyundai-hillstate-untuk-liga-voli-korea-selatan-20262027-xcs.webp
Megawati Hangestri Resmi Gabung Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/19/winger_liverpool_mohamed_salah_menjadi_pemain_afri.jpg
Bukan Arab Saudi! Mohamed Salah Pilih Bertahan di Eropa saat Tinggalkan Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement